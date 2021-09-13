陳柏惟會被罷免？民進黨:不可能 民眾黨:不排除派人參加補選

民進黨中市黨部主委李天生（左）表示最近密集陪陳柏惟（中）參加地方座談，他認為罷免案無法成功。（圖由李天生提供）

2021/09/13 08:28

〔記者唐在馨／台中報導〕台灣基進黨籍台中市立委陳柏惟罷免案將於10月23日舉行投票，國民黨籍前立委顏寬恒宣佈以義工身份支持罷免，一般認為顏寬恒意在參加補選拿回立委席次志在必得；但其他政黨如何看，會不會有補選以及是否備戰則恐怕會各有盤算。

對於陳柏惟的罷免案，民進黨台中市黨部主委李天生今天表示「絕對罷不成」，他指出，雖然受限於疫情，再加上陳柏惟對於罷免案有自己的想法進度，民進黨目前並沒有特別的動作，但現在包括他在內的黨籍議員都有配合陳在做地方說明會，一定不會讓罷免案通過。

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至於民進黨有無在思考萬一罷免案通過的補選方向？李天生則說，目前不必考慮也沒有考慮，因為罷免案絕對不會過，罷不成。

而民眾黨台中市黨部主委張仲翹則表示，民眾黨目前對於罷免案持中立態度，該黨在本屆總統及立委補選時政黨票在這個選區有一定的基礎，但目前黨部把這次罷免案及未來的補選，視為「下屆台中市長前哨戰」，選民在罷免案上可以自行先思考是否要罷免，民眾黨不會動員或反動員。

由於民眾黨立委高虹安近來也常跑台中，而該黨在選區也有友好的無黨籍議員，未來補選是否會推自己的人選？張仲翹說，民眾黨不排除這個可能，但仍在評估，至於人選則會是民眾黨目前在培養的人才，不會是現任民代。

至於國民黨的部份，地方人士表示，目前黨內正在進行主席改選，但相信不論是誰當選黨主席，第一戰就是罷免案，屆時全黨一定會團結，再加上顏寬恒已經跳下來宣佈投入罷免團體當義工，意思已經不止是罷免，也有延伸補選開始的意義，民進黨市黨部主委說罷不成，那恐怕還是要看最後人民的意志才算數。

民眾黨立委高虹安日前參加活動和陳柏惟同台，民眾黨表示，對於罷免案不會介入，但如果罷免成功不排除派人參選。（圖取自高虹安臉書）

國民黨前立委顏寬恒日前在臉書貼文表示要投入罷免陳柏惟的行列當義工，而泛藍陣營則認為罷免案成功機率大。（取自顏寬恒臉書）

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