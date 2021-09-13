陳柏惟會被罷免？民進黨:不可能 民眾黨:不排除派人參加補選
〔記者唐在馨／台中報導〕台灣基進黨籍台中市立委陳柏惟罷免案將於10月23日舉行投票，國民黨籍前立委顏寬恒宣佈以義工身份支持罷免，一般認為顏寬恒意在參加補選拿回立委席次志在必得；但其他政黨如何看，會不會有補選以及是否備戰則恐怕會各有盤算。
對於陳柏惟的罷免案，民進黨台中市黨部主委李天生今天表示「絕對罷不成」，他指出，雖然受限於疫情，再加上陳柏惟對於罷免案有自己的想法進度，民進黨目前並沒有特別的動作，但現在包括他在內的黨籍議員都有配合陳在做地方說明會，一定不會讓罷免案通過。
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至於民進黨有無在思考萬一罷免案通過的補選方向？李天生則說，目前不必考慮也沒有考慮，因為罷免案絕對不會過，罷不成。
而民眾黨台中市黨部主委張仲翹則表示，民眾黨目前對於罷免案持中立態度，該黨在本屆總統及立委補選時政黨票在這個選區有一定的基礎，但目前黨部把這次罷免案及未來的補選，視為「下屆台中市長前哨戰」，選民在罷免案上可以自行先思考是否要罷免，民眾黨不會動員或反動員。
由於民眾黨立委高虹安近來也常跑台中，而該黨在選區也有友好的無黨籍議員，未來補選是否會推自己的人選？張仲翹說，民眾黨不排除這個可能，但仍在評估，至於人選則會是民眾黨目前在培養的人才，不會是現任民代。
至於國民黨的部份，地方人士表示，目前黨內正在進行主席改選，但相信不論是誰當選黨主席，第一戰就是罷免案，屆時全黨一定會團結，再加上顏寬恒已經跳下來宣佈投入罷免團體當義工，意思已經不止是罷免，也有延伸補選開始的意義，民進黨市黨部主委說罷不成，那恐怕還是要看最後人民的意志才算數。