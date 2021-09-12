專訪呂秀蓮 陳水扁：歷任副總統出訪最多 當然不是深宮怨婦

陳水扁專訪呂秀蓮的廣播節目今上午播出。（記者王榮祥攝）

2021/09/12 13:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統陳水扁專訪前副總統呂秀蓮的廣播節目今上午播出，陳水扁事後指出，在他落難的6年多裡，有情有義的副總統呂秀蓮每個月至少探監1次，他並指出，呂秀蓮是歷任副總統出訪最多的一位，當然不是深宮怨婦。

前總統陳水扁今年1月開始，每週日上午在「微微笑全國廣播網」主持勵志人生的聯播節目，昨特地邀請老搭檔、前副總統呂秀蓮預錄節目，2人在錄音間裡回顧過往執政點滴，包括選舉、按捺指紋、兩岸關係等，有說有笑、氣氛輕鬆愉快。

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呂秀蓮事後還開玩笑對阿扁說「第37集才想到我」，陳水扁則表示，自己還是菜鳥主持人，若太早邀呂副來拉抬收聽率，對呂副並不公平，所以才等節目穩定後才邀請。

前總統訪問前副總統的節目今上午播出，陳水扁說包括2000年呂秀蓮與阿扁搭檔完成史上第一次政黨輪替，2004年水蓮再配、讓民進黨首次贏得過半數選票，「四不一沒有」怎麼來，和透視319正副總統挨子彈。

阿扁也提到，在自己落難的6年多裡，有情有義的前副總呂秀蓮每個月至少探監1次，她也是歷任副總統出訪最多的一位，當然不是深宮怨婦，而呂秀蓮在副總統任內最大貢獻，就是擋下全民按捺指紋，阿扁也幫忙推銷呂秀蓮的新書「兩岸恩怨如何了」。

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