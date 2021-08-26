陳水扁涉教唆偽證案 改由淫魔李宗瑞案法官蔡羽玄承審

前總統陳水扁（見圖）涉教唆偽證案，高等法院更一審因承審的受命法官崔琦人事異動，今（26）日下午以公開抽籤方式重組合議庭，由刑21庭審判長林怡秀擔任此更一審合議庭審判長、受命法官為蔡羽玄、陪席法官為劉元斐。（資料照，記者王榮祥攝）

2021/08/26 19:32

〔記者楊國文／台北報導〕前總統陳水扁涉教唆偽證案，高等法院更一審因承審的受命法官崔琦人事異動，今（26）日下午以公開抽籤方式重組合議庭，由刑21庭審判長林怡秀擔任此更一審合議庭審判長、受命法官為蔡羽玄、陪席法官為劉元斐；此案因考量陳水扁健康狀況不佳，目前停止審理中。

特別的是，此教唆偽證案的受命法官蔡羽玄，是今天起正式從台北地院庭長調升高等法院法官，上午才完成報到，下午立即「被抽籤」而承審此知名大案，相當巧合。蔡羽玄是司法官訓練所第47期結業，曾審理富少淫魔李宗瑞案而聲名大噪。

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陳水扁目前尚涉及5件司法案件，3件繫屬在高等法院、2件在台北地院審理，因考量他「因病無法出庭應訊」，全部的5案均獲裁定停止審理，除這件更一審審理教唆偽證案外，高院部份，還有更二審審理國務機要費案、更一審審理二次金改國泰併世華案；北院審理部份，有扁被控侵占公文案、陳敏薰買官洗錢案等兩案。

陳水扁因在龍潭弊案、陳敏薰行賄案，被判刑20年定讞，目前獲准保外就醫中。

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