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    頭一遭！前總統訪問前副總統 呂秀蓮唸阿扁：第37集才想到我

    前總統陳水扁邀請前副總統呂秀蓮上廣播節目。（記者王榮祥攝）

    前總統陳水扁邀請前副總統呂秀蓮上廣播節目。（記者王榮祥攝）

    2021/09/11 12:23

    〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統陳水扁今邀前副總統呂秀蓮，擔任自己主持廣播節目的來賓，創下前總統訪問前副總統的特殊紀錄；兩人暢談過往執政點滴，也對民進黨現狀、兩岸關係提出諸多看法，呂秀蓮還笑說第37集才想到她，阿扁回應老搭檔，表示自己是主持菜鳥、太早邀呂副上節目並不公平。

    前總統陳水扁今年1月開始，每週日上午在「微微笑全國廣播網」主持勵志人生的聯播節目，今天特地邀請老搭檔、前副總統呂秀蓮預錄節目，兩人在錄音間裡回顧過往執政點滴、分享對台灣社會與國際情勢的看法，有說有笑、氣氛輕鬆愉快。

    呂秀蓮完成節目錄製後開玩笑說:「第37集才想到我」，陳水扁則表示，自己還是菜鳥主持人，如果太早邀呂副、對她並不公平，所以等節目穩定後才邀請。

    呂秀蓮在節目中與事後訪談，仍不改她犀利評論時事風格，除再度論述先前提過的兩岸關係，也對蔡英文政府防疫措施提出不少批判，直言五倍券騙人、中南部不應隨北部管控那麼嚴，呼籲中南部立委為基層百姓站出來發聲。

    陳水扁則提到與呂秀蓮在節目中聊到台灣未來，他覺得台灣是年輕的、是少年台灣，對台灣深具信心，只要內部團結、一致對外，將會力量無窮，不用害怕任何人，台灣最大敵人不是對面、是內部。

    兩人完成節目錄製後，由資深媒體人、廣播教父石川陪同，參訪微微笑全國廣播網總部諸多典藏、與最新數位化廣播設備。

    呂秀蓮開玩笑唸阿扁，第37集才想到她。（記者王榮祥攝）

    呂秀蓮開玩笑唸阿扁，第37集才想到她。（記者王榮祥攝）

    廣播教父石川（白衣）親自為阿扁、呂秀蓮介紹石川傳播集團典藏。（記者王榮祥攝）

    廣播教父石川（白衣）親自為阿扁、呂秀蓮介紹石川傳播集團典藏。（記者王榮祥攝）

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