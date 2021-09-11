民進黨911座談會：國民黨嚴重誤判國際情勢

民進黨中國事務部主任吳峻鋕說，從近期國民黨主席選舉辯論與政見會觀察，國民黨缺乏國際關係的論述，嚴重誤判國際情勢，不僅無視中國威脅、甚至還呼應中國大外宣「疑美論」觀點。（記者王藝菘攝）

2021/09/11 18:05

〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨中國部今天於台大校友會館舉辦「國安與兩岸情勢」系列座談會。民進黨中國部主任吳峻鋕說，適逢「911事件」20周年，美國自阿富汗撤軍，牽動國際情勢的劇烈變動，但從近期國民黨黨主席候選人的發言來看，他們全都忽視國際環境的巨變，眼中只有兩岸沒有國際，導致嚴重誤判國際情勢，不僅無視中國威脅，甚至還呼應中國大外宣「疑美論」；國民黨重回「九二共識」路線，更陷入中共圖謀併吞台灣的語境中，無法促進兩岸交流的健康發展。

民進黨中國部今天舉辦「國安與兩岸情勢」系列座談會，首場主題為「東亞新變局─美國自阿富汗撤軍後的亞太情勢」，邀請東吳大學政治系助理教授陳方隅、前駐美政治組組長趙怡翔與民進黨連江縣黨部主委李問共同與談，就美軍撤軍阿富汗後最新世界局勢對亞太情勢可能帶來的變化與台灣因應之道，提出討論及看法。

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吳峻鋕引言時指出，這系列座談會最主要目的是，希望與關注國安議題的青年更多互動，並深化民進黨與社會的交流與對話，今天適逢九911事件20周年，前陣子美國自阿富汗撤軍使國際情勢再次發生劇烈變動，重大的歷史轉折點值得全民關注。

吳峻鋕說，從近期國民黨主席選舉辯論與政見會觀察，國民黨缺乏國際關係的論述，嚴重誤判國際情勢，不僅無視中國威脅、甚至還呼應中國大外宣「疑美論」觀點；而重回「九二共識」路線，更是陷入中共圖謀併吞台灣的語境之中，無法促進兩岸交流的健康發展。對於兩岸關係。吳峻鋕重申「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」」的原則，民進黨對於與對岸展開對話始終抱持善意與開放的態度。

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