台南明年度總預算逾千億 黃偉哲市府端出福利與建設

台南市明（2022）年度總預算案不受疫情影響，市府已完成籌編作業。（記者洪瑞琴攝）

2021/09/10 23:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕 南市明（2022）年度總預算案已籌編完成，歲出編列1021億元，比本年度的1006億元，增加約15億元。

主計處表示，歲出增加包含明年辦選舉業務經費約2.33億元之外，還新增補助老人健保福利金約2.47億元，增加中低收入老人生活津貼約3.15億元，推動偏鄉學校中央廚房計畫4.58億元，補助學校辦理校舍耐震計畫3.83億元，新建公共化幼兒園園舍經費3.65億元。

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另外，第1名新生兒生育獎勵金由6000元提高為1萬元，約8千萬餘元經費；以及鼓勵運動選手，逐步提高各項賽事的獎金及照顧計畫。

主計處並表示，市長黃偉哲特別指示將道路養護及公園養護經費提高1億元，明年度農漁路及農水路經費再增加1.8億元，統計自黃偉哲上任以來，已大幅增加4.05億元，成長超過1倍經費，另在市場修繕及交通號誌設施等建設經費也都大幅成長，全力提升城市競爭力及縮短城鄉差距。

南市本（2021）年度總預算案歲出1006億2849萬元、歲入961億4514萬8千元，歲出歲入差短約44.8億元。明（2022）年歲出編列1021億1530萬1千元、歲入編列980億6530萬1千元，相較下，歲出雖增加約15億元，但是歲入歲出差短40.5億元，則比本年度減少，差短部分將以舉借同額借款支應。

主計處指出，市府近年透過公共設施改善、健全都市發展，積極開拓財源，明年度各項地方稅收編列262.8億元，較本年度成長13.9億元，其中又以土地增值稅受全國房地產景氣交易熱絡影響，成長逾9億元最多。

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