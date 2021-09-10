主持原轉會 蔡總統：致力推動族群和解

總統蔡英文主持原轉會，致力推動族群和解。（圖為總統府提供）

2021/09/10 21:23

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會（簡稱原轉會）今天召開第16次委員會議，由召集人蔡英文總統主持，副召集人賴清德副總統陪同出席，蔡總統開場致詞時表示，總統府成立原轉會，除了要針對當下的課題，直接溝通對話外，也要持續致力於還原歷史真相，推動族群之間的和解。今年4月，她前往新竹縣五峰鄉見證泰雅族部落，跟林務局、國家公園管理處之間的和解，這是很好的例子。

這次會議第一個報告案，是今年4月「TAYAL泰雅爾Skaru流域部落群與國家山林治理機關Sbalay和解儀式辦理情形」，由退輔會副主委李文忠、農委會林務局長林華慶、內政部雪霸國家公園管理處處長張維銓、Skaru流域部落群族人代表喇藺．猶命Laling Yumin及原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod等人分別提出簡報。

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執行秘書夷將．拔路兒說明，這次會議共包含38案委員提案，已經由阿浪‧滿拉旺Alang．Manglavan副召集人與各位委員達成共識，納入這次會議；經過逐案檢視後，除第7案因為涉及自治法相關法案，建議併入自治法專案會議處理，其餘37案提案與行政院各部會業務相關，建議由行政院交由各相關部會研處後，再回復各提案委員。

最後，針對與會委員的綜合發言，由接替總統主持會議的賴清德做出相關裁示。賴清德表示，「TAYAL泰雅爾Skaru流域部落群與國家山林治理機關Sbalay和解儀式辦理情形」的報告，他相當感動。這個和解儀式不僅僅像蔡總統所說的，有助於解決台灣原住民族類似情況的一些問題。

賴清德認為，這背後還有一層意義，也就是原住民族朋友是最早在這塊土地上生活的主人，他們接納、或也歡迎其他後面來的人。他認為，台灣這塊土地其實不大，不一定是在部落，在平地或在任何一個角落，如果都能夠有Sbalay和解這樣的精神跟胸襟，相信台灣應該會更融洽。賴清德強調，2300萬人不管先來後到，沒有分你我，而是我們共同打下來的成果，屬於大家，「我覺得這個意義是滿好的」。

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