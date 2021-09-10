談民進黨初選 林錫耀：2014、2018都曾有現任者優先條款

民進黨秘書長林錫耀說，2014年、2018年都有現任優先條款，這次固然有人提出不同的看法，不過他相信大家如果深入討論之後，應該最後會有共識。（記者胡舜翔攝）

2021/09/10 18:53

〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨全代會工作小組昨天召開會議討論2022年地方首長選舉提名辦法，對於是否採取現任者優先，民進黨秘書長林錫耀今天說，2014年、2018年過去兩次都有現任優先的條款，這次固然有人提出不同的看法，不過他相信大家如果深入討論之後，應該最後會有共識。

圓神出版社今天舉行《衝破黨禁1986：民進黨創黨關鍵十日紀實》新書發表暨記者會，民進黨秘書長林錫耀和前交通部長林佳龍都出席，會前接受媒體訪問。

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對於昨天工作小組會議中，有正國會成員主張全台縣市長提名皆採初選產生，林錫耀說，昨天是全代會工作小組召開第一次會議，小組成員就是中常委，各中常委就全代會要通過的明年縣市長的提名辦法，大家先初步交換意見，當然各自有不同的看法，不過大家都有一個基本的共識，就是最後提出的建議草案才是最後的結論，過程中也許大家各有不同的想法，不過他認為只要充分深入的討論，最後形成共識並不難。

林錫耀指出，大家可能很關切說，現任可以連任的縣市長，到底有沒有優先，有沒有保障，2014年、2018年過去兩次都有現任優先的這個條款，這一次固然有人提出不同的看法，不過他相信大家如果深入討論之後，應該最後會有共識作為黨的秘書長，他在這邊不便直接提出他個人的看法，或者黨可能最後的結論。

針對昨天會中有人以2019年總統初選為例說明沒有現任優先，林錫耀說，其實2019年總統初選他也參與其中，大家也知道，那時候大家會以為理所當然不會有什麼黨內的初選競爭，所以也沒有訂定所謂的提名辦法，那是在當時的背景之下，所以才會沒有所謂現任優先，而過去地方的大選，因為20幾個縣市的提名，一定要訂定一個比較周全的提名的條款，至於現任優不優先，當然最後由全代會來公決，過去兩次都是有這樣的一個條款。

至於會不會擔心如果廢除現任者優先，反而會讓黨內派系之間會殺的刀刀見骨？林錫耀指出，民進黨不會這樣，即使有競爭，他相信要最後贏得選舉的人，一定會顧慮整體團結的必要，不必然說如果有競爭，就一定會不團結，或者甚至互相攻擊，危害到整體的利益，他認為民進黨基本上有意參選的同志，都會有這樣的認知。

也是正國會的前交通部長林佳龍今天回應媒體提問時說，其實民進黨是一個民主的政黨，有很健全的提名機制，現在的提名條例，就有初選提名的規定，至於說是不是提出另外的特別條例，黨部一定會去徵詢各界的意見。

林佳龍指出，對於民主的競爭，也可以經過這個過程更貼近民意，各方的意見都加以尊重，他個人對於提名的辦法沒有特別的立場，這個過程大家集思廣益，來產生最能夠爭取人民支持的提名的候選人，才能夠團結打贏選舉。

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