蔡其昌發文聲援陳柏惟：他沒有違背海線鄉親

蔡其昌（左）在臉書發文力挺陳柏惟。（取自蔡其昌臉書）

2021/09/10 18:33

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日舉行投票，前立委顏寬恒宣布「以義工的身分」支持罷免團體活動；今日立法院副院長蔡其昌在臉書聲援陳柏惟，蔡其昌指出，陳柏惟沒有龐大的地方組織支撐，但他的努力，相信沒有違背投給他一票一票的海線鄉親。

蔡其昌指出，疫情前，與陳柏惟在台中港北堤PK釣魚，同時宣布將聯手爭取更多經費讓台中港北堤設施更加完善，期待成為全亞洲最棒的海釣場地之一。

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與釣友們一手催生的台中港北堤海釣示範區，正式開放以來，釣客皆須穿著救生衣、防滑鞋，並掃描「友善釣魚認同卡」才能進場，開放至今已經湧入10萬釣客到此朝聖，以系統性、制度性的管理方式，深獲釣魚界好評，連日本垂釣單位都來朝聖交流。

好的建設都需要有很多關心基層聲音的民代來幫忙爭取、促成。這短短時間以來，自己與陳柏惟聯手爭取投入在海線的建設項目、經費也不計其數，小到道路的平整，大到校舍的重建。

尤其，立法委員在國會審預算、修法開會是重要職責，所以時常必須在中央開會、地方服務之間找出最佳的平衡點，而陳柏惟是自己看過政治新手中，少見令人感動的年輕人，或許他沒有龐大的地方組織支撐，但他的努力，相信沒有違背投給他一票一票的海線鄉親，會與陳柏惟繼續攜手合作，努力為台中海線爭取更多的建設與經費，來縮短城鄉之間的差距。

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