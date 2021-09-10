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    角逐2022新北市長？ 林佳龍：目前完全沒有思考選舉

    林佳龍說，目前就是展開光合之行了解基層聲音，完全沒有去思考選舉的問題。（記者胡舜翔攝）

    林佳龍說，目前就是展開光合之行了解基層聲音，完全沒有去思考選舉的問題。（記者胡舜翔攝）

    2021/09/10 17:48

    〔記者簡惠茹／台北報導〕外傳前交通部長林佳龍可能參選2022年的新北市長，林佳龍今天說，離開公職後，他目前就是展開「光合公益關懷之行」了解基層聲音，完全沒有去思考選舉的問題。

    林佳龍下午出席《衝破黨禁1986：民進黨創黨關鍵十日紀實》新書發表暨記者會。會前媒體提問，走訪基層時，有沒有聲音希望他可以來承擔大任參選2022年的選舉，以及對於外界看好他選新北市長的看法？

    林佳龍說，人民的心聲不是在乎誰選什麼？在乎的，誰能夠真正幫人民解決問題，因此，他先從傾聽、請益來開始，這樣聚合的能量，相信一定會給未來的政府或政黨，給他們可以作為推動台灣改革跟發展的參考。

    他指出，目前都沒有去想這些問題，他就是與民同在、與民同行，也透過這樣的一個過程，讓自己沉澱，至於下一個角色是什麼？他完全沒有去思考選舉的問題。

    林佳龍說，他離開公職之後，現在在民間，也讓自己有時間沉澱，更暸解基層的心聲，所以自己有展開光合之行，就是他先前在台中市長選後，有用這個選舉的補助款成立的光合基金會，就希望說能夠有光的聚合、能夠行光合作用。

    林佳龍指出，那也剛好利用這一段時間，可以把這些年想做的事情，深入基層、傾聽民意，也去尋找很多在各個角落發光，哪怕只是微光，希望能夠聚合起來，成為更大的能量，每一個人都是光源能夠發揮正向的力量，這個是他目前在做的事情。

    對於前台中新聞局長卓冠廷有意參選新北市議員，林佳龍說，那個是冠廷的生涯規劃的方向，冠廷也在評估中，對於年輕人有機會來接受民意的洗禮，爭取民意的支持，他一向都是抱持比較正面的態度。

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