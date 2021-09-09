大新竹合併升格 年輕世代民代發起鄉鎮宣講

大新竹合併升格議題升溫，年輕世代民代發起鄉鎮宣講，爭取民眾認同。（記者蔡彰盛攝）

2021/09/09 18:42

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科共同倡議「大新竹合併升格」，多位新竹縣市年輕世代民意代表下午在頭前溪畔召開記者會，表達支持大新竹升格為「台灣第七都」的立場，並宣布發起「一週一鄉鎮」宣講活動，爭取民眾認同，也邀請楊文科加入宣講行列。

包括民進黨新竹市議員李妍慧、陳建名、施乃如、鄭美娟、劉康彥、民進黨竹北市民代表蔡蕥鍹，綠黨新竹市議員劉崇顯、縣議員余筱菁、竹北市民代表陳冠宇、民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德、峨眉鄉前鄉民代表黎侑昌等人一字排開，手舉「合併升格、新竹先行」手板，表達支持立場。

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出席民代一致表示，新竹縣市是鑽石級的戰略城市，每年為國家創造1920億的稅收，但統籌分配稅款的分配卻長期受限，資源排名全國倒數，為了吸引優秀人才進駐，國家級的半導體產業需要再升級，縣民、市民也絕對有資格享有更優質的生活環境。

李妍慧指出，以竹科為中心的大新竹生活圈早已成型，基層也一直存在大新竹合併的主張，期盼透過合併升格提高地方治理效能。她也強調，不是為了個人前途或選舉考量才支持，而是站在新竹的未來，也希望中央可以聽見民意，推動新竹往前進步的力量。

余筱菁則說，新竹縣市的城市治理息息相關，像是「大新竹輕軌」等交通建設、垃圾處理、喝好水等環境議題，或是都市發展、醫療資源分配、防疫工作，都需要更系統性解決。

曾任職竹科的劉崇顯也表示，近來收到許多住在新竹縣市的同事朋友們，對於大新竹合併的議題表達高度支持，園區人都期待藉由升格之後，能通盤規劃改善城市的生活環境，例如更有效率的大眾運輸系統，讓大家免於通勤壅塞的困擾，希望各界與各黨派可以團結努力，共同為大新竹生活圈的城市願景打拼。

陳建名強調，竹科同業公會秘書長張致遠已公開表達支持升格，且竹科產值超過1兆，佔國家總體GDP的百分之5，是台灣經濟成長的重要引擎，近年新竹市政府與中央合作推動「竹科Ｘ基地」讓產業再升級，如果縣市合併升格，透過資源挹注，將帶來大新竹的人口和人才紅利。

而彭瑞德表示，林智堅大膽拋出合併升格的議題，引起新竹縣鄉親非常大的迴響，希望透過合併升格爭取更多資源，拉近城鄉差距、打破交通困境，解決偏鄉經費缺乏的問題；蔡蕥鍹則說，也唯有透過合併升格，才能打破舊有結構，帶來新政治新文化。

至於國民黨主席江啟臣、秘書長李乾龍質疑大新竹合併升格的議題，是為了一人一黨之私，劉康彥強調，楊文科第一時間就大力支持，並強調這是對大新竹未來發展有利的政策，國民黨高層不僅無視自己黨籍縣長的支持、更無視於新竹人民長遠的發展願景，江啟臣和李乾龍的說法，才是以一黨一私的偏見，扭曲縣市合併這樣有意義的提議，令人遺憾。

新竹市年輕里長朱毅也表示，對於大新竹合併樂觀其成，合併升格後統籌分配款增加，對鄰里的基礎建設經費也有很大幫助。他舉例，桃園升格後每里每年增加60萬基礎建設經費，只要能強化鄰里建設，他都支持。

出席者還包括立法委員柯建銘特助、前議員林盈徹、立法委員邱泰源服務處主任張曇傑、代表曾資程議員的曾翰揚里長、新竹縣張珈源議員辦公室主任彭子賢，以及民進黨新竹縣、市黨部執行長高定邦、曾文濤。

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