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    不認同中正紀念堂轉型方案 蔣萬安批：製造社會對立

    中廣董事長趙少康9日召開「戰鬥藍」行動記者會，有近8成國民黨立委加入。（記者張嘉明攝）

    中廣董事長趙少康9日召開「戰鬥藍」行動記者會，有近8成國民黨立委加入。（記者張嘉明攝）

    2021/09/09 11:50

    〔記者林良昇／台北報導〕行政院促轉會公布中正紀念堂轉型方案，提出改成「反省威權歷史公園」規劃構想，蔣家第四代、國民黨立委蔣萬安批評，促轉會在疫情期間政治操作，轉移焦點，製造社會對立跟仇恨，他無法認同。

    蔣萬安今出席中廣董事長趙少康成立「戰鬥藍」記者會，對於促轉會公布的中正紀念堂轉型方案，蔣萬安受訪時指出，促轉會目前最迫切要做的事情是，返還給受難者和家屬被國家依照不法有罪判決所沒收的財產，因為他們年事已高也都逐漸凋零，跟時間賽跑。

    蔣萬安質疑，既然促轉會已經依據促轉條例第6條撤銷上千件不法有罪判決，依法就應該要同時即刻返還相關財產，這麼迫切的事情應該要做，為何遲至今日都不做？

    蔣萬安認為，中正紀念堂未來規劃應跟社會各界充分溝通跟對話，而且要還原歷史真相，形成最大的共識才能撫平歷史傷痕，促進社會和解，但今天促轉會的作法、提案只是製造更大社會對立跟仇恨，無助於社會的和解，他實在無法認同。

    蔣萬安批評，尤其今天疫情持續延燒Delta病毒都進入社區，全國上下不分中央跟地方都共同防疫，社會各行各業也因為疫情的關係，經濟受到衝擊苦不堪言，民進黨這時候還藉由促轉會進行政治操作，根本是轉移疫苗完全不夠及施打政策混亂的焦點。

    趙少康則認為，可以將中正紀念堂改成蔣介石反共園區，因為蔣介石最反共，一生反共從來沒有改變過；丟掉大陸，蔣介石有過，但蔣介石對台灣還是有功的，如果不是蔣介石，台灣就會被共產黨拿去，連文化大革命都會在台灣實行，今天也不會有民進黨。

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