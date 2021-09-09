促轉會轉型方案出爐 中正紀念堂 改成公園、移除銅像

中正紀念堂園區大事紀

2021/09/09 05:30

〔記者陳鈺馥、蘇永耀／台北報導〕行政院促轉會昨日公布中正紀念堂轉型方案，提出改成「反省威權歷史公園」規劃構想，兩大轉型方向包含「改造威權空間」、「重構紀念敘事」，並進行移除大廳內蔣介石銅像、改造堂體功能與外觀、破除園區整體崇拜軸線三大處置措施。

總統府發言人張惇涵指出，台灣是多元社會，相關討論也正持續進行，期待更多的有意義對話，凝聚更多的共識。

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促轉會強調，中正紀念堂園區興建計畫本身就是威權統治的產物。建造時雖以「公園」為名，但其園區設計引導使用者崇拜、仰望威權統治者，充滿硬鋪面，缺乏「公園」之實。在民主化的今日，應轉型為反省威權歷史，更具公共性的都市空間。

促轉會表示，銅像處置是轉型首要項目，依法應以移除為優先選項。堂體四樓大廳的蔣介石銅像為全國最大的威權象徵塑像，移除對確立自由民主憲政秩序，否定威權統治合法性，記取侵害人權事件歷史教訓具指標性意義。

促轉會代理主委葉虹靈提及，促轉會已向文化資產局確認，大廳內蔣介石銅像不屬於指定古蹟的物件，未來移除銅像時因涉及施工，相關規劃會與文資單位、專家共同研議。

在建築物部分，促轉會建議，可透過「保留但實質改造堂體建築」策略，讓中正紀念堂堂體成為「見證威權並反省威權」的歷史活教材。堂體內現有面積約七百坪的先總統蔣公文物展示室，紀念緬懷性質的展覽應予移除，轉型為展示及反省威權統治的歷史場館，淡化威權色彩。

至於三軍儀隊是否退出中正紀念堂？葉虹靈表示，當年儀隊曾經撤出，二○○九年主管機關教育部發函給國防部派回，目前中正紀念堂已隸屬文化部管理。

促轉會規劃，下一階段將研擬法案配套，檢討「國立中正紀念堂管理處組織法」，使其符合「反省威權歷史公園」功能需求。葉虹靈指出，明年上半年會提出轉型方案細節，並辦理展覽公開說明。最後將納入促轉會任務總結報告中，提交行政院處置及推動。

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