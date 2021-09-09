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    首頁　>　政治

    中正紀念堂轉型方案 江：製造更多仇恨 朱：荒謬至極

    促轉會建議改造中正紀念堂並移除銅像，競選連任的國民黨主席江啟臣及黨主席候選人朱立倫昨天齊聲批判。（資料照）

    促轉會建議改造中正紀念堂並移除銅像，競選連任的國民黨主席江啟臣及黨主席候選人朱立倫昨天齊聲批判。（資料照）

    2021/09/09 05:30

    〔記者施曉光、林良昇／台北報導〕促轉會建議改造中正紀念堂並移除蔣中正銅像，競選連任的國民黨主席江啟臣及黨主席候選人朱立倫昨天齊聲批判，江受訪表示，蔡政府就是權威、獨裁，「自己下台就好，不用等到以後拆銅像」；朱立倫則批促轉會「荒謬至極」。

    有關轉型正義問題，江啟臣指出，要反省權威的人，應該是現任者自己，「她不只權威、一黨獨大，還是公認的民選獨裁，她要不要先反省自己？與其拆銅像，不如自己先下台！」江痛批，蔡政府想要拆除銅像的作為，讓人覺得與「塔利班」有何不一樣？不喜歡就拆、就炸，那不是轉型正義的宗旨。

    江還說，促轉會成立迄今，不曉得在幹什麼，只留下東廠的罵名，現在拆蔣中正銅像，就是製造更多的仇恨。

    朱立倫也批評，民進黨的惡與壞無法細數，促轉會又簡稱「清算鬥爭委員會」，打算把中正紀念堂轉型正義是「荒謬至極」。

    朱立倫指出，還記得上次民進黨執政的時候，把拆除各地歷史古蹟的銅像送至桃園，他就整理成為兩蔣文化園區，成為很好的觀光勝地。民進黨正在改寫歷史，用文化台獨洗腦下一代，讓下一代忘記誰才是真正愛中華民國、真正愛台灣。

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