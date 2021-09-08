談幼兒園群聚感染源又提條子鴿 鄭運鵬狠批：大小條子一個樣！

民進黨立委鄭運鵬談板橋幼兒園群聚案及條子鴿事件，感嘆「有警政背景的人，更應該遵守證據和法治的原則」。（資料照）

2021/09/08 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕新北市板橋區某幼兒園武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚案持續延燒，新北市府猜測一名曾從埃及返台的幼兒園家長是可能感染源頭。對此，民進黨立委鄭運鵬感嘆新北市府沒有證據又再「亂開槍」，還提到近期受到熱議的「條子鴿」，狠批「小條子瞎掰故事」、「大條子沒有充分證據就開槍」。

先前新北市府懷疑板橋幼兒園群聚案可能與長榮機師案有關，但今天基因定序結果出爐，顯示與長榮機師案之Delta病毒序列不同。而今又再有聲音指今天指揮中心公布的埃及籍30多歲確診男性，剛好是可能與這次群聚案相關的幼兒園家長，懷疑他可能才是感染源頭。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，該名埃及籍個案的病毒定序尚無結果，若說他把Delta帶進來，有點太早，需要更多資訊才能判讀源頭。

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鄭運鵬今晚也在臉書發文表示，「這是新北市政府疫調的第二個『公開猜測』的版本，第一個是猜和長榮機師有關，因為科學的絕對證據『序列不同』而被改口了。我很意外，有了第一次甩鍋猜測失敗，新北市政府為什麼還要再猜測第二次呢？即使猜對，也無助於後續防堵，為什麼不能等科學證據充分之後再來正式破案？這就是署長當家的新北市政府的『政治選擇』了。」

鄭運鵬提到近期輿論燒的火熱的「條子鴿」，酸「最近幾個事件都和條子有關，俗辣小條子瞎掰故事，就像惡警塞毒品到無辜路人的口袋，然後大喊破案一樣，如果不是後續被比對資訊，千夫所指的當事人就等於關入黑牢。大條子（暗指新北市長侯友宜）則是沒有充分證據就開槍，引導輿論要別人去扛責任，自己角色扮演破案英雄。」

接著鄭運鵬又憶述起1980年代知名銀行搶案「李師科案」，「這幾個條子事件，讓我想起國小時的李師科銀行搶案。李師科事件是台灣第一宗上媒體的持槍銀行搶案，蔣總統當然震怒查辦，但是，檢警面對空前破案壓力又苦無線索證據，就找了一位計程車司機王迎先先生當替死鬼宣稱破案，媒體報導在押解過程中畏罪逃亡跳河自殺，但，後來出現珍貴線報抓到了真兇李師科，王迎先已經成為黑箱司法冤魂，才被追出是被屈打成招，受到壓力而暴力取供的黑警四處逃竄。」

最後鄭運鵬感嘆，「民主和法治是兩個併立的國家基礎，公權力的訓練，在於尊重民主之下，還要有法治的約束，不能為所欲為。我更認為，有警政背景的人，更應該遵守證據和法治的原則，否則為惡更深。台灣雖有過去的惡習，現在已經逐漸進步；但是，香港空有過去的法治光榮，政治走偏，現在一樣變成國家暴力黑警。台灣危機處處，國人不可不慎。」

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