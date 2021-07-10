國民黨酸柯文哲負面聲量王 民眾黨反譏：泱泱大黨竟成邊緣黨

民眾黨發言人蔡峻維（右）反嗆，國民黨與其關心別黨聲量，不如反思泱泱大黨怎麼竟成邊緣黨？（資料照）

2021/07/10 19:08

〔記者陳昀／台北報導〕台北市長、民眾黨主席柯文哲近期聲量再起，曾嘲諷民眾黨「全黨造一人」的國民黨青年部主任陳冠安，今天再批柯文哲是「負面聲量王」，還說民眾黨將開高走低。民眾黨發言人蔡峻維反嗆，國民黨雖是最大在野黨，但相較民眾黨5位立委，國民黨表現乏善可陳，進而造就民眾黨聲量高於國民黨的結果，與其關心別黨聲量，不如反思泱泱大黨怎麼竟成邊緣黨？

蔡峻維說，身為在野黨，疫情期間應該監督執政黨的政策，在執政縣市做好防疫工作，而非一心盯著別黨的聲量趨勢大作文章。無論是政黨或政治人物，負面聲量本就容易高過正面聲量，尤其社區感染階段，地方首長的每一個政策都受到高度檢視，柯文哲身為首都市長，努力做好防疫工作、點出中央政策缺失並提出建議，如跨縣市疫調整合等問題，中央都表態願改進，這樣地方與中央攜手抗疫，才是人民之福。

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蔡峻維批評，國民黨雖然是立院最大在野黨，但無論是防疫政策、疫苗議題或是紓困議題，相較於民眾黨5位立委總能一針見血點出中央施政缺失，國民黨的表現可說是乏善可陳，無法達到監督執政黨的效果，也造就民眾黨在網路聲量高於國民黨的結果。

蔡峻維以《QuickseeK快析輿情資料庫》數據指出，自5月本土疫情爆發以來，擁有14個執政縣市又是立院最大在野黨的國民黨，和民眾黨的聲量一直不相上下，近來民眾黨的聲量不僅遠遠高過國民黨，甚至幾度超越民進黨，顯示如今真正監督執政黨、和民進黨抗衡的，已經是民眾黨而非國民黨。

蔡峻維說，防疫期間，在野黨的工作是盡力監督執政黨，陳冠安與其花時間關心別黨的聲量，不如反思為何國民黨在國會或網路的表現都不如預期，原本的泱泱大黨在疫情期間竟成了邊緣黨，甚至遭示警「國民黨恐淪『小白』而不自知」，奉勸別再盯著別黨看，趕緊想辦法行銷國民黨才是正途。

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民眾黨秀出《QuickseeK快析輿情資料庫》數據指出，5月本土疫情爆發以來，民眾黨和國民黨的聲量一直不相上下，甚至幾度超越民進黨。（民眾黨提供）

民眾黨提供的聲量走勢圖表顯示，國民黨主席江啟臣聲量大幅落後民眾黨主席柯文哲。（民眾黨提供）

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