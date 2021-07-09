海地總統遇刺後 11名武裝份子闖我駐館被捕

海地總統遇刺案有新進展，警方逮捕多名涉案人士。（美聯社）

2021/07/09 12:39

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國在加勒比海友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）7日在私人宅邸遇刺身亡，震驚全球。我駐海地大使館今表示，8日清晨駐館保全發現一群全副武裝可疑人士突破駐館防護潛入庭院，經安全公司通報使館及警方後，我駐館配合海地政府請求，同意警方進入使館搜捕，並在當天下午4點順利逮捕11名武裝犯嫌，過程平順，犯嫌未有抵抗。

駐海地大使館今天表示，海地總統遇刺後，駐館同仁改為居家上班；8日清晨駐館保全發現一群全副武裝可疑人士突破駐館防護潛入庭院，安全公司緊急通報駐館及海地警方。

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我國駐海地大使館接獲海地政府請求後，基於配合擒拿犯案歹徒，因此立刻同意海方警察進入大使館進行蒐捕行動，以期正義彰顯，並讓事件真相早日水落石出。

海地警方於8日下午4時左右展開行動，順利逮捕11名武裝犯嫌，過程平順，犯嫌未有抵抗，並已由海地警方（PNH）帶回偵訊。

依據我國駐館回報，經初步檢視及盤點駐館除部分門窗遭歹徒破壞，所幸並無其他財產損失。外交部已請駐館加強使館安全維護並隨時注意後續相關發展。

外交部說，目前我國駐海地大使館暫停對外服務，所有人員居家辦公至7月9日，並將視情形延長。

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