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    武裝人士闖自宅 海地總統遭槍殺

    我友邦海地總統摩依士驚傳遭武裝人士槍殺身亡。圖為2018年5月摩依士伉儷（左一、二）訪台，接受蔡總統軍禮歡迎。（資料照）

    我友邦海地總統摩依士驚傳遭武裝人士槍殺身亡。圖為2018年5月摩依士伉儷（左一、二）訪台，接受蔡總統軍禮歡迎。（資料照）

    2021/07/08 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕我國加勒比海友邦海地的臨時總理喬塞德七日表示，總統摩依士（ Jovenel Moise）和夫人在自宅遭到數名不明武裝人士闖入攻擊，總統中彈喪生，夫人受傷，目前國政由他掌理，呼籲人民保持冷靜，軍警將會負責維持安全。他稍後依據憲法宣布全國進入緊急狀態（state of siege），聲稱情況已獲得控制。

    這起事件不僅可能令海地陷入更大混亂，也震驚國際，白宮發言人帕斯基譴責「可怕罪行」，表示將就這起「悲劇攻擊」向總統拜登進行簡報，美國願意提供一切協助，也正蒐集相關資訊。美國駐海地大使館宣布閉館，人員禁止外出。海地鄰國多明尼加宣布立即封鎖邊界。

    據喬塞德表示，此一「仇恨、毫無人性與野蠻」的攻擊發生在總統位於首都太子港的私人宅邸，在當地時間凌晨一點（台灣時間七日下午一點）左右，「操英語和西班牙語的外國人」闖入宅邸，殺害總統，第一夫人也受傷，正在醫院接受治療。他沒有提供更多細節。七日凌晨時分首都太子港不時傳出槍聲，但到了早上，太子城街頭空蕩冷清，部分地區商家傳出遭到勒索。

    目擊者︰槍、手榴彈聲響 無人機盤旋

    根據「邁阿密前鋒報（Miami Hearld）」報導，行凶槍手自稱是美國緝毒局幹員，有人以美國腔英語透過擴音器喊話，宣稱這是緝毒局行動，要民眾讓開。現場民眾說，他們看到黑衣人士衝入總統家中，接著就是槍響與手榴彈爆炸，上空還有多架無人機。不過，不具名海地官員告訴該報，凶手是傭兵。

    五十三歲的摩依士出身企業家，二○一七年投身政治，誓言重建這個西半球最貧窮國家。同年二月他當選總統並宣誓就職。但大選結果因舞弊遭到撤銷，隔年重新舉行大選後，他再度當選。

    海地反對派宣稱，摩依士的五年總統任期應該從二○一六年二月前任總統下台時起算，因此他的任期在今年二月就結束。但摩依士堅稱，自己的總統任期從宣誓就職日起算還有一年，到明年二月。

    總統任期起爭議 海地近年政爭不斷

    由於二○一九年十月海地因為政治爭議無法舉行國會選舉，導致二○二○年後就沒有國會，摩依士以頒布行政命令的方式統治國家，加深海地人民對他擴權的不信任。在遇害前幾天，摩依士才宣布要任命七十一歲神經科醫生亨利（Ariel Henry）擔任總理。亨利預定本週接任，但臨時總理喬塞德在接受紐約時報訪問時，強調國家由他主政。

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