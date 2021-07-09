點出柯文哲「兩面作戰」 林濁水：他忘了自己過去成敗軌跡

台北市長柯文哲（中）近期頻頻為武漢肺炎疫情槓上中央。（資料照）

2021/07/09 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕台北市接連爆出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件，市長柯文哲領導的防疫策略也備受質疑，砲口卻不忘對準執政的民進黨。對此，前立委林濁水直言，柯文哲現在兩面作戰，不只戰病毒也戰民進黨，意氣風發的他，卻忘了自己過去成敗的軌跡。

林濁水在臉書發文說，柯文哲在疫情當前兩面作戰，不僅戰病毒也戰民進黨，而他似乎相信，只要戰，支持度就能扶搖直上，現在意氣風發的他，卻忘了自己過去成敗的軌跡：「2014他和民進黨你儂我儂；2018民進黨力攻，柯守而不戰─這是他上的軌跡。2019開始戰台獨、民進黨、陳菊、蔡英文，終於愈戰愈損，不得不棄選總統。這是他下的軌跡；2020熄火，聲望回升」。

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林濁水並舉國民黨籍的新北市長侯友宜為例，「戰病毒不戰中央的侯友宜維持人望第一，傲視柯；在江和立院黨團領軍下戰得昏天暗地的黨，比柯還凶猛，聲望竟反而和防疫不力的民進黨攜手齊下。」

「軌跡清淸楚楚。」林濁水直言，現在柯文哲遇民進黨錯也戰、遇民進黨對也戰，並不只是「逆時中」，更逆自己的「常軌」，對於柯文哲有意參選2024總統大位，林濁水則奉勸柯「還想選總統？恐怕清心一點比較好」。

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