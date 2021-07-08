不降級但小鬆綁 蔡英文：生活便利和防疫周全的新平衡

總統蔡英文今天在臉書發文說，三級警戒將會再延長到7/26，但從7/13開始會有條件適度鬆綁部分措施。（圖擷取自蔡英文臉書）

2021/07/08 19:52

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今（8日）日透過臉書表示，日本政府提供的第二批113萬劑AZ疫苗下午已經抵達，再次謝謝日本的友情支持，我們會持續加速武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種，提升台灣的集體防護力。

蔡英文說，今天另一個重要消息，是指揮中心已經宣布三級警戒將會再延長到7/26，但從下週二（7/13）開始，則會有條件適度鬆綁部分措施。她說，我們必須戰戰兢兢面對難纏的病毒，在每天還是有些不明感染源的案例下，還需要更多時間來達到降級的條件。

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不過，蔡總統指出，長時間、高強度的警戒，容易產生對防疫的疲乏。許多做生意的小商家，生計更是會受到影響。如果疫情已經趨緩，也該在符合防疫要求下做適當的調整。因此這一次，我們開始以 分批逐步的方式，嘗試做出 適度的鬆綁。

總統強調，所有鬆綁的場所，都將是 有條件鬆綁，也必須繼續遵守實聯制、出入口管制、人流管控降載等措施。出入場所的消費者，則必須維持社交距離，除飮食外全程戴口罩。她說，克服疫情挑戰，是我們全國上下一致的目標。這個時候 少爭吵多合作，讓我們繼續團結配合指引，在生活的便利和防疫的周全當中，一起找到新的平衡！

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