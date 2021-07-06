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    日本追贈台113萬劑疫苗 謝長廷曝日外相「真摯友情關懷」發言

    日本外相茂木敏充在今天的例行記者會中表示，第2波追加供應台灣的AZ疫苗，將於8日送出，數量為113萬劑。（記者林翠儀攝）

    日本外相茂木敏充在今天的例行記者會中表示，第2波追加供應台灣的AZ疫苗，將於8日送出，數量為113萬劑。（記者林翠儀攝）

    2021/07/06 18:52

    〔即時新聞／綜合報導〕日本外相茂木敏充在今天的例行記者會中表示，第2波追加供應台灣的AZ疫苗，將於8日送出，數量為113萬劑。對於茂木指出：「目前台灣民眾仍然面臨困難的情況下，希望藉由這些提供的疫苗，能助於控制台灣的疫情」。駐日代表謝長廷表示，這種真摯的友情的關懷，讓台灣充滿了謝謝的聲音，而他認為，最好的感謝就是善用這些疫苗，守護好台灣。

    謝長廷今日在臉書PO文指出，日本外務省茂木大臣今天上午在記者會宣布：「上次提到提供台灣第二批疫苗之相關事宜，由於目前所需作業流程皆已完備，因此將於後天7月8日空運約113萬劑AZ疫苗至台灣。」

    謝長廷表示，這是令人感動的好消息，總統蔡英文已經於第一時間在推特對這份「友情疫苗」表達謝意。另外，茂木大臣也指出「目前台灣民眾仍然面臨困難的情況下，希望藉由這些提供的疫苗，能助於控制台灣的疫情」。謝長廷說，這種真摯的友情的關懷，台灣人民自是充滿了謝謝的聲音，「但我想最好的感謝就是善用這些疫苗，守護好台灣。希望台灣儘快做好加速施打的準備，至於相關的運送手續雜務等，讓我們駐外單位來承擔就好」。

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