柯文哲狂轟中央 卓榮泰要他去看醫生「像極了共產黨」

卓榮泰痛批柯文哲，每天只在放火燒中央，並且放了就走，繼續再找下一個新戰場；他更諷刺，柯文哲這種「打了就跑」的戰法，「像極了共產黨」。（本報合成）

2021/07/08 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲頻頻為武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫情槓上中央，昨（7）日他稱防疫有成不是疫情指揮中心指揮官陳時中「多厲害」，還撂狠話稱「總統府有幾支（疫苗），到時候我就做個表公布」等。對此，前民進黨主席卓榮泰批評，醫師出身的柯文哲目前最需要去看醫生，治一治內心的不安、狂傲與怨懟。

「台北人該忍他、讓他、由他、不理他嗎？」卓榮泰今（8）日在臉書表示，台北市民不該每天被市長圈在對中央政府的憤怒當中，他更奉勸柯文哲「這位市長自己是醫師，但此刻最需要的是找醫師，治一治內心的不安、狂傲與怨懟」。

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卓榮泰不滿柯文哲在7日接受專訪所說的言論，質疑什麼叫做「陳時中把我騙去環南市場開會」，自以為被設局？什麼叫做「我要選總統不必宣布，不選才需要宣布」，自以為台北人必須忍受這種狂妄？什麼叫做「總統府打幾支疫苗，我隨時公佈⋯」，但卻一直避談好心肝診所特權疫苗事件。

卓榮泰痛批柯文哲，「這位醫師每天不斷創造新名詞迷惑大眾，為掩蓋無能為力，靠話術防疫，藉仇恨卸責，而台北疫情卻是市場、社區連環爆不停；我是台北市民，我可以像市長罵中央一樣天天罵市長嗎？」

卓榮泰也提到，台北市府同仁、台北市醫護人員都非常辛苦努力投入防疫，市民感激在心，不過市民還是需要一位用心負責的大隊長，但這位醫師每天只在放火燒中央，並且放了就走，繼續再找下一個新戰場；他更諷刺，柯文哲這種「打了就跑」的戰法，「像極了共產黨」，對第一線防疫人員不公平，也對防疫工作完全無益！

另外，卓榮泰也說，前民進黨秘書長羅文嘉日前三番兩次提醒防疫工作要注意「下一題」，而柯文哲這位醫師市長7日的講話，已經把自己是當做下一任總統參選人了，原來他的下一題不是為全體市民把關防疫，而是為了謀2024年的總統大位，「我是台北市民，我要繼續忍他、讓他、由他、不理他，再待幾年，看他如何嗎？」

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前民進黨主席卓榮泰（見圖）批評，醫師出生的柯文哲目前最需要去看醫生，治一治內心的不安、狂傲與怨懟。（資料照）

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