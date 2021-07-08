柯文哲質疑疫情指揮官該換人 苦苓發文怒嗆「檳榔仔不要臉」

圖為指揮官陳時中（左）和台北市長柯文哲（右）本月2日上午在環南市場說明防疫措施，並表示要共同成立前進指揮所。（資料照）

2021/07/08 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲頻頻為武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫情槓上中央，昨（7）日他稱防疫有成不是疫情指揮中心指揮官陳時中「多厲害」，他還質疑指揮官從頭當到尾沒道理，認為可讓前副總統陳建仁或副總統賴清德接手。對此，名嘴、知名作家苦苓聽不下去，發文怒嗆「檳榔仔你可以再不要臉一點！」

柯文哲昨晚接受媒體人趙少康專訪評論陳時中的表現時，稱「他的EQ是我看過罕見的高」，講話四平八穩、都不會動怒，但話鋒一轉又稱防疫有成「不是他多厲害」，就只要靠「後面那排」專家就不會差到哪去，並質疑指揮官讓衛福部長從頭做到尾「指揮體系很奇怪」，認為可讓前副總統陳建仁或副總統賴清德接手。

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對此，苦苓今晚在臉書暗諷柯文哲，「打爛仗的敗軍之將，不但頻頻謊報軍情，還敢說要換指揮官、還敢恐嚇總司令...」，他更不滿怒嗆「檳榔仔你可以再不要臉一點！」

文章引發網友熱議，紛紛留言「罪魁禍首就是台北市長，不然早就解封了」、「怎麼現在看到他，就像看到韓總一樣耶~哈~」、「一開始說自己是白色，感動多少人，現在他變換各總顏色，吸引各總被遺棄的粉，只求做夢那條路。」、「改Ben（騙）成真的辣個男人」。

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柯文哲（左）7日接受媒體人趙少康（右）專訪，質疑指揮中心指揮官讓衛福部長陳時中從頭做到尾「指揮體系很奇怪」，認為可讓前副總統陳建仁或副總統賴清德接手。（翻攝趙少康臉書）

作家苦苓（）見圖聽不下去，發文怒嗆柯文哲「檳榔仔你可以再不要臉一點！」（資料照）

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