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    首頁　>　政治

    日本贈台疫苗達237萬劑 外交部再次致謝「重要夥伴、珍貴友人」

    日本贈送台灣的第2批113萬劑AZ疫苗今下午抵台。（記者姚介修攝）

    日本贈送台灣的第2批113萬劑AZ疫苗今下午抵台。（記者姚介修攝）

    2021/07/08 20:49

    〔記者呂伊萱／台北報導〕日本政府援贈我國的第二批AZ疫苗113萬劑今天下午順利運抵桃園國際機場。外交部今表示，謹代表台灣政府及人民再次向日方表達最誠摯謝意。外交部說，台日互為重要夥伴及珍貴友人，將在此堅實基礎上繼續深化合作夥伴關係。

    日本於6月4日捐贈我國首批124萬劑AZ疫苗，加上今天下午抵台的113萬劑，已累計捐贈台灣共237萬劑AZ疫苗。

    外交部對於日本政府持續向我方溫暖伸援，今天再次致謝說，值此疫情艱難時刻，疫苗供不應求，日本再度及時馳援台灣，令人動容。日本捐贈的疫苗將可有效促進我國提升疫苗涵蓋率，對我國內疫情防治及守護我國民健康安全，具有極大助益，也再次體現台日雙方相互扶持、彼此關懷的友好真諦。

    外交部說，深信在日本持續協助下，台日定能協力遏制疫情，雙方國民也能早日恢復正常生活，重啟各項領域交流。

    外交部並強調，台日共享自由、民主等基本價值，互為重要夥伴及珍貴友人，我國珍視與日本長年密切友好互動，並將在此堅實基礎上繼續深化台日合作夥伴關係。

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