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    柯文哲稱遭「設局」 林穎孟打臉：當天連正、副發言人都帶去了

    7月2日環南市場記者會現場，左起為經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、立委林林昶佐、衛福部長陳時中，台北市長柯文哲身邊則有北市府發言人陳智菡、身後事副發言人魏佑任，一旁還有副市長黃珊珊及「被請假」的衛生局長黃世傑。（記者鄭名翔翻攝）

    7月2日環南市場記者會現場，左起為經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、立委林林昶佐、衛福部長陳時中，台北市長柯文哲身邊則有北市府發言人陳智菡、身後事副發言人魏佑任，一旁還有副市長黃珊珊及「被請假」的衛生局長黃世傑。（記者鄭名翔翻攝）

    2021/07/08 13:11

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲昨接受媒體人趙少康專訪時，自爆7月2日環南市場記者會是遭「設局」；台北市議員林穎孟今表示，當天連「被請假」的衛生局長黃世傑事前都知道要開記者會，且柯文哲不僅帶了副市長黃珊珊，還有發言人陳智菡、副發言人魏佑任，反酸「柯市長感嘆『台灣怎麼變成這樣子』，我才想問『柯市長怎麼變成這樣子』。」

    柯文哲昨晚與趙少康同台直播，火力四射猛批，稱議會內「打我最兇的都不是民進黨」，而是無黨或小黨籍議員，大酸「小綠為求生存變得比民進黨更民進黨」，「表忠啦，呵呵呵，可憐吶！」

    林穎孟表示，柯文哲及執政團隊受立法機關市議會監督天經地義，北市議會以國民黨29席佔多數、民進黨19席、新黨2席、社民黨及民眾黨各1席，其餘為無黨籍；柯文哲改變拉攏最多數國民黨白藍合作，打擊少數及無黨籍議員，降低議會對執政權監督力道，至今已可見柯文哲善玩政治權謀操作，卻又用行政資源將自己包裝成政治素人。

    林穎孟批，柯文哲不斷扭曲在野議員監督權，指控所有監督都是別有居心、意識形態掛帥，企圖降低自己被監督力道，再用行政資源自我宣傳、政黨曝光、政治批鬥，完全無視作為台北市執政者應具備的視野和高度。

    林穎孟直言，柯文哲先從政治素人起家，但第二任期已成為「非常油膩的政治老油條」，如今北市爆發疫情，過去市府一個多月來的防疫作為有許多問題，議員反映基層聲音、提出質疑與建言都是盡本份，期待柯文哲能聽進外界聲音，做好防疫，而非一分抗疫、二分應付、七分口水。

    至於柯文哲昨稱環南市場記者會遭 「設局」，林穎孟指出，查證當天新聞，就連「被請假」的衛生局長黃世傑事前都知道要開記者會，且柯文哲不僅帶了副市長黃珊珊，還有發言人陳智菡、副發言人魏佑任，反酸「柯市長感嘆『台灣怎麼變成這樣子』，我才想問『柯市長怎麼變成這樣子』。」

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