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    柯文哲控遭「設局」到環南 高虹安：看直播最直接

    高虹安認為，環南市場爭議大家看直播是最直接的。（資料照）

    高虹安認為，環南市場爭議大家看直播是最直接的。（資料照）

    2021/07/08 12:28

    〔記者陳昀／台北報導〕台北市長柯文哲昨晚接受直播專訪，控訴在環南市場、萊豬爭議都被中央設局「請君入甕」，還稱民進黨如果老是要搞這題目（特權疫苗），不要忘記有很多帳掛在台北市政府，「到時候我就公布」。民眾黨立委高虹安今受訪表示，環南市場當天記者會全程直播，影像是最直接的，大家能以此了解發生什麼事；同時希望疫苗公開透明、提升到貨率。

    對於柯文哲控訴遭設局，高虹安今回應媒體提問表示，當天記者會全程直播，大家也看得到，有沒有要請君入甕是個人感受，誰去那邊噴口水、誰嘗試營造台北市防疫不力的局面，過程都有直播，影像是最直接的，自治會長的心聲也表達得很清楚。

    高虹安說，台北市政府、中央流行疫情指揮中心之間的相關對話，只有他們雙方比較清楚細節，自己沒有參與，要會議記錄大概他們也不會給，希望大家以直播場景來了解發生什麼事就可以了。

    針對柯文哲恐嚇公布疫苗名單，高虹安表示，總統府跟中央機關確實有掛部分數量疫苗在北市府，但施打對象只有中央造冊且知情，不想揣測中央政府在這部分的用途或哪些類別，中央既然常常提到特權疫苗，台北、台南也有爭論爭執，希望盡量公開透明。

    高虹安強調，全台灣疫苗患寡又患不均，不但不夠，還為了誰先打、誰後打爭論不休，挑起族群對立，希望政府疫苗到貨率儘速提升，否則問題只會無限循環輪迴。

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