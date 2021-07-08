三級警戒擬延長 7/12後將微解封

行政院長蘇貞昌主持院會，衛福部認為三級警戒有必要繼續維持管制，但7月12日後將微解封。（資料照）

2021/07/08 11:30

〔記者李欣芳／台北報導〕全國三級警戒到7月12日為止，外界關切712後是否降級或微解封，衛福部今天向行政院院會報告時提及，全國三級疫情警戒仍有繼續延長的必要，但可針對民生消費產業訂定防疫原則，微解封漸進式鬆綁，以維護國人民生經濟。

行政院長蘇貞昌今天上午在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為專案報告」，衛福部表示，全球疫情因Delta變異株快速傳播日趨嚴峻，已有多國再度加嚴邊境檢疫及國內公衛管制措施；反觀我國近期發生之Delta變異株群聚事件，在嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心與地方政府的協力合作下已穩定控制，社區擴散風險低。

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衛福部指出，近期國內雖仍有零星群聚感染，但多數縣市疫情已趨緩，各行各業管制措施具合理調整空間，請各部會依指揮中心防疫管制原則，加速完成相關規劃及配套措施，以即時因應疫情變化、降低民生衝擊。

衛福部進一步表示，由於考量社區風險猶存，指揮中心建議先維持全國三級疫情警戒，但可針對民生消費產業訂定防疫原則，漸進式鬆綁，以維護國人民生經濟；同時，亦會持續協助地方政府強化民生供需產業健康監測及疫調匡列、病患收治轉送及醫療照護體系量能之整備等措施，以增進防疫效能。

此外，衛福部表示，為因應COVID-19疫苗大規模接種作業，已完成建置「疫苗施打意願登記預約系統」，並自7月6日起於金門、馬祖、澎湖地區先行試辦2週，後續再依試辦結果，完善相關作業流程並推行至全國，以有效分配疫苗，保障全民福祉。

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