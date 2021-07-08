共機又來亂 連2天一早襲擾我空域被驅離

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共機今又襲擾我空域。示意圖。（國防部提供）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，中共軍機襲擾西南空域又趨頻繁，連續第二天一大早就進入我西南空域。
根據廣播紀錄，中共軍機上午7時59分進入我ADIZ（西南空域），高度6900公尺，我空軍在空警戒並廣播驅離，內容為「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6900公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」
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