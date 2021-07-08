為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    共機又來亂 連2天一早襲擾我空域被驅離

    共機今又襲擾我空域。示意圖。（國防部提供）

    共機今又襲擾我空域。示意圖。（國防部提供）

    2021/07/08 08:49

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，中共軍機襲擾西南空域又趨頻繁，連續第二天一大早就進入我西南空域。

    根據廣播紀錄，中共軍機上午7時59分進入我ADIZ（西南空域），高度6900公尺，我空軍在空警戒並廣播驅離，內容為「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6900公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    共軍1慢速機擾我西南空域 國軍防空飛彈追監
    2021/07/07 20:35

    共軍1慢速機擾我西南空域 國軍防空飛彈追監
    台海軍情》共軍1架運8侵擾台灣西南ADIZ 空軍兵力應對
    2021/07/04 23:46

    台海軍情》共軍1架運8侵擾台灣西南ADIZ 空軍兵力應對

    用元大證券交易美股 周周再抽大獎
    共機清晨襲擾西南空域 多架美中軍機同時現蹤周遭
    2021/07/03 12:37

    共機清晨襲擾西南空域 多架美中軍機同時現蹤周遭
    今7共機擾台！阿公級「殲7」都出動 國防部公布以來首見
    2021/06/17 19:35

    今7共機擾台！阿公級「殲7」都出動 國防部公布以來首見
    國台辦稱28架次軍機擾台是遏止台獨 陸委會：貽笑大方
    2021/06/16 22:40

    國台辦稱28架次軍機擾台是遏止台獨 陸委會：貽笑大方

    政治今日熱門
    遭譏「AZ特戰隊」 賴士葆喊冤：聽醫師的話打 何過之有
    2021/07/07 15:29

    遭譏「AZ特戰隊」 賴士葆喊冤：聽醫師的話打 何過之有

    立院今召開全院談話會 時力黨團呼籲朝野支持召開臨時會
    2021/07/07 10:00

    立院今召開全院談話會 時力黨團呼籲朝野支持召開臨時會

    商界爆北京策動台灣各系統 施壓政府透過上海復星買BNT
    2021/07/07 09:53

    商界爆北京策動台灣各系統 施壓政府透過上海復星買BNT

    坎貝爾稱美不支持台獨 江啟臣︰蔡政府應回歸既有兩岸對話基礎
    2021/07/07 09:52

    坎貝爾稱美不支持台獨 江啟臣︰蔡政府應回歸既有兩岸對話基礎

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播