共軍1慢速機擾我西南空域 國軍防空飛彈追監

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中國解放軍1架「運-8」遠干機今日自台海中線以南空域，進入我西南空域防空識別區，圖為同型機（國防部提供）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今晚發布即時軍事動態指出，中國解放軍1架「運-8」遠干機今日自台海中線以南空域，進入我西南空域防空識別區，空軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。
根據國軍網站「即時軍事動態」統計資訊，這也是共軍本月7天以內，第5度擾我西南外圍空域。
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