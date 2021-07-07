共機上午8時就襲擾西南空域 遭我廣播驅離

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
共機襲擾。示意圖。（國防部提供）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣上月武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情延燒，共機襲擾次數明顯降低，本月傳出「微解封」消息，共機本月也已經記錄到3度進入空域狀況。
根據廣播記錄，中共軍機上午8時03分進入我ADIZ（西南空域），高度5000公尺，我空軍在空警戒並廣播驅離。內容為「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度5000公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
台海軍情》共軍1架運8侵擾台灣西南ADIZ 空軍兵力應對
共軍1架運8反潛機今擾西南空域 空軍兵力應對
聯邦銀搶攻宅金融 數位帳戶2%再續
共機清晨襲擾西南空域 多架美中軍機同時現蹤周遭
藍綠青年世代合作？國、民兩黨口譯哥聯名投書籲各國遏制共軍擾台
麻生提「美日聯防保台」 美國防部：對台政策不變
坎貝爾稱美不支持台獨 江啟臣︰蔡政府應回歸既有兩岸對話基礎
新聞360》中共加強台式訓練 派他們統戰「無感滲透」
史瓦帝尼動亂 台美英歐盟聯合聲明籲各方包容性對話
駁「倒蘇起跑」 總統府：蔡總統並沒有更換內閣打算
中國稱上海復星是BNT唯一洽購方 蘇貞昌：這時候還說嘴！
熱門推播