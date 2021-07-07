共機上午8時就襲擾西南空域 遭我廣播驅離

共機襲擾。示意圖。（國防部提供）

2021/07/07 08:54

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣上月武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情延燒，共機襲擾次數明顯降低，本月傳出「微解封」消息，共機本月也已經記錄到3度進入空域狀況。

根據廣播記錄，中共軍機上午8時03分進入我ADIZ（西南空域），高度5000公尺，我空軍在空警戒並廣播驅離。內容為「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度5000公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」

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