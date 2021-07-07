打工族萬元紓困放寬 賴香伶：仍不到位

賴香伶昨曾開記者會直指部分工時勞工紓困補貼認定標準有偏誤，今再強調，放寬後仍不到位。（圖由民眾黨團提供）

2021/07/07 16:55

〔記者陳昀／台北報導〕勞動部發放1萬元紓困補貼給部分工時受僱勞工，今宣布請領資格放寬，從原先的4月30日當天有加保就業保險，放寬為4月任一天有就保紀錄就可領。民眾黨立委賴香伶今表示，對於雇主違法未投保的勞工，勞動部做法仍不到位，就業保險不是僱傭關係的認定依據，卻作為紓困門檻，是讓弱勢勞工承擔雇主違法的責任。

賴香伶指出，勞動部不是不能放寬門檻，各方多次呼籲卻仍不願意讓無保的勞工納入紓困，許多紓困孤兒到處求助無門，但勞動部還在踢皮球，令人遺憾，她多次疾呼不應只以4月30日投保就業保險為門檻後，勞動部終於修正規定，讓按日投保的時薪或日薪制勞工，4月有投保就業保險（隨勞保投保）的部分工時勞工，且月投保薪資23100元以下者，可於7月12日起申請1萬元紓困補貼。

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賴香伶表示，放寬資格固然可讓4月有投保者領取補貼，但許多人因雇主違法不納保者，依然無法以「工作事實資料佐證」領取補助，對未納保勞工相當不公平。

賴香伶強調，「勞工紓困不是保險金，是紓困生活補助」，勞動部以就業保險認定為根據，而不是工作事實、雇傭關係來認定，非常不合理，勞動部不願意改正，就是政府失職，更讓弱勢勞工因為雇主違法而無法領取紓困補助。

此外，賴香伶提到，勞工紓困貸款的「年收入50萬元以下」門檻，讓許多勞工無法申請貸款救急，勞動部應儘速放寬限制，疫情是許多勞工的急難時刻，政府應該成為弱勢勞工後盾，不應掛一漏萬，再次呼籲勞動部體恤民情，別讓弱勢勞工因疫情繼續受苦。

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