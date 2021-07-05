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    台南市加碼勞工、弱勢及藝文紓困 黃偉哲：財政許可願努力爭取

    為協助市民度過疫情難關，台南市政府推出紓困加碼名額和利息補貼。（南市衛生局提供）

    為協助市民度過疫情難關，台南市政府推出紓困加碼名額和利息補貼。（南市衛生局提供）

    2021/07/05 19:19

    〔記者蔡文居／台南報導〕為協助市民度過武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情難關，台南市政府推出經濟弱勢保單借款、勞工紓困貸款利息補貼，以及文化部「演藝團體紓困貸款專案」加碼名額和補貼第2年利息等紓困方案；台南市長黃偉哲表示，南市府願意在財政許可的範圍內努力加碼，希望透過多元補助方案，與市民攜手共度艱難時刻。

    黃偉哲表示，針對各大壽險公司推出的經濟弱勢紓困保單借款優惠方案（利率1.28%），台南市特別加碼提供台南市民1000個名額，補貼第1年保單借款利率0.9%的利息，採線上申辦，自今年7月1日開辦以來，申請人數已達468人。

    財稅局長陳柏誠表示，經濟弱勢紓困保單借款優惠專案，7月1日起就可向財稅局網站（紓困專區）線上申請，無須提供任何證明文件，核准後即可獲得現金補貼，民眾第1年利率負擔僅0.38%。

    另外，勞動部推出勞工紓困貸款10萬，利率1.845%，貸款3年，並由勞動部補貼第1年利息。勞工局長王鑫基說，因全國勞工朋友申請踴躍，南市加碼提供1000個名額，並由市府提供第1年利息補貼。

    至於，藝文團體紓困計畫，文化局長葉澤山表示，文化部提供100%信用保證及1年全額利息補貼，最高額度600萬，最長貸5年，台南市政府則是再加碼，台南市立案團隊可享台南市府提供第2年50%利息專案補貼。

    他表示，台南市270個立案藝文團體，目前已申請220案、街頭藝人37案、文資保存者及藝師96案，總計完成申請案353件。此外，文化局所研擬的春秋兩季藝文團隊等補助案紓困計畫，統計到目前為止，台南市提供的紓困補助款、租金權利金減免等金額，已經高達將近1000萬元。

    台南市政府紓困專線：06-2954293。

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