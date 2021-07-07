七七事變「光復」迷思 黃澎孝︰抗日戰爭不是台灣人造成的

黃澎孝撰文談「光復台灣」的迷思，以及遭到國民黨屠殺的無辜台灣人。（圖翻攝自黃澎孝的臉書）

2021/07/07 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕今天是7月7日，對某些人來說是「七七抗戰紀念日」，認為有中國的8年抗戰，才有台灣的「光復」，但前國大代表黃澎孝撰文點出「光復」背後台灣人的悲傷。

黃澎孝在臉書質疑，國民黨政府和許多外省人都有一種謬思，宣稱中國8年抗戰讓台灣光復，台灣人才免於當亡國奴的悲慘命運，但真實的歷史真是如此嗎？黃澎孝認為，對中國而言，抗日戰爭無疑是洗雪百年國恥的關鍵一仗，但台灣人需要分擔中國的百年國恥嗎，「那又不是台灣人造成的」。

請繼續往下閱讀...

黃澎孝表示，近代中國最恥辱的一幕是甲午戰爭後的馬關條約，但為何甲午戰爭的失敗，要讓台灣人去承擔後果，根據馬關條約，台灣、澎湖自1895年永久割讓給日本，中國割台完全沒有考慮台灣人的意願和感受，反而日本政府給台灣人2年時間，自主選擇去留，日本政府對於選擇離開台灣者，還免課其攜帶財產的海關稅。

黃澎孝舉出數據，日方統計，當時選擇離開台灣的有6456人，剩下250萬人留在台灣，這200多萬人成了外省人口中「慘遭日寇奴役的亡國奴」，但1895年後的中國，歷經各種政變、戰爭，自顧不暇，全中國沒有人會想到「解救台灣同胞」，甚至中華民國政府在台北設有「總領事館」，承認日本統治的合法性。

黃澎孝說，在七七事變的10天後，蔣介石發表4點主張，完全是在乎中國自己的救亡圖存，也沒有提到台灣，此外美軍戰爭期間訂定「堤路行動」（Operation Causeway）要在台灣登陸作戰，幸虧美將領麥克阿瑟堅持先光復菲律賓，才讓台灣免於戰爭，黃澎孝直言，相較於美軍，蔣介石與中華民國有任何「光復台灣」的作戰計畫與能力嗎？更進一步來說，日本是因為被中國擊敗而無條件投降嗎？這些問題，是中國人和外省人不願面對的歷史真相。

接下來的歷史就相當哀傷了，日治時期台灣發展遠超中國，但中國卻躲在美國背後，以解放者的姿態君臨台灣，「光復」不到2年就爆發228事變，黃澎孝引用台灣史學家李筱峰教授的臉書PO文，談到鄒族菁英高一生及湯守仁被國民黨槍斃一事，感傷地說，「在我們汲汲於控訴中共屠殺了多少未能逃台的國民黨黨政軍人員時，我們往往遺忘了，僥倖逃來台灣的國民黨，竟也在同一時間，在台灣屠殺無辜的台灣人。」

黃澎孝文末難過表示，什麼「七七抗戰紀念日」，什麼「台灣光復」，在看到台灣人臨刑的遺照時，他內心只有身為外省二代的無限愧疚感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法