陸委會：香港政府體系 趨向「中國大陸化」

陸委會今日發布「香港移交24周年情勢研析報告」直指，「港版國安法」掛帥，強力扼殺民主制衡力量，並使香港政府體系趨向「中國大陸化」。圖為往返香港島與九龍間的天星小輪正駛離碼頭。（法新社）

2021/07/06 18:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日發布「香港移交24周年情勢研析報告」直指，「港版國安法」掛帥，強力扼殺民主制衡力量，並使香港政府體系趨向「中國大陸化」，香港經濟制度仍異於中國，惟受「港版國安法」及北京融合策略影響，營商風險及中共掌控均加深。

陸委會表示，香港於1997年移交中國迄今進入第24年，整體而言，中共承諾給予香港的「高度自治」及「港人治港」已遭侵蝕。尤其去年6月30日公布施行的「港版國安法」，對香港民主、自由、人權、法治等核心價值帶來巨大衝擊，「一國兩制」可謂名存實亡。

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陸委會強調，過去一年，在中共有計畫的凌厲整肅及「港版國安法」推波助瀾下，香港的「一國兩制」在政治層面，已由「港人治港」、「高度自治」，徹底質變為「愛國者治港」、「中共全面管治」，整體呈現「中國大陸化」，民主制衡力量及自由人權遭扼殺。香港司法獨立動搖，其危殆僅是時間問題。

在經濟層面，客觀上香港仍保持獨立之關稅、自由貿易制度，港幣—美元聯繫匯率亦未生變，惟「港版國安法」執法力道強勁，致其營商環境風險飆升。已有美國智庫認為香港與中國城市無異，且其經濟政策明顯受北京控制，不再列入經濟自由度排名。

中資亦在香港金融、保險、券商、股市等領域持續擴張影響力；外界擔憂在中港融合進程中，香港的獨立貨幣政策、財政框架和金融監管等恐添變數。

陸委會指出，中共涉港事務官員延續對「反送中」行動的強硬反擊作風，高調評論香港事務，駐港解放軍並配合演習恫嚇港人；四大駐港機構首次以「中共」為題在港舉行公開活動，評論指係宣告中共在港工作將由移交初期的「地下化」正式走向「檯面化」，提醒港人中共才是真正的治港者。中共同時以推進「粵港澳大灣區」融合為主軸，提出惠港措施與相關配套，惟民調反映並未顯著提升港人好感及認同。

陸委會表示，我方一向秉持互惠互利原則，希促進台港關係正向發展及維繫雙方民間各項往來。因應「港版國安法」致香港變局，以及港府對香港辦事處派駐人員簽證所提「一中承諾書」條件，我方堅持守護國家主權與民主自由的立場，並提出應變措施，同時推進相關法案，給予港人最實際的支持與協助。

陸委會強調，政府相關部門刻正檢討「香港澳門關係條例」相關規定，以確實防止中共藉港澳資金及人員交流等對我進行滲透。

而「香港澳門關係條例」第60條情勢變遷條款，類似緊急命令性質，明文規定啟動條件係「條例之施行有危害台灣之虞」之情形，因其涉及台港澳民眾之各項權益，啟動與否須非常謹慎。

陸委會提及，政府已建立香港情勢觀測指標預警機制，倘若未來有危害國家安全或損及國人權益之虞，會積極啟動或研修相關法規，並採取必要的應變措施，捍衛國家主權和民眾福祉。

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