港人籲開放港學童來台就讀 陸委會：正進行盤點及修正

針對香港家長呼籲開放港人來台就讀國中小學、幼稚園。陸委會今日表示，相關部門正就港澳居民居留定居，及來台就學規範進行盤點及修正。（資料照）

2021/07/01 20:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「港版國安法」今日在港施行屆滿一年，台灣香港協會及在台港人團體今日舉行線上記者會呼籲，盼台灣政府能開放讓香港小孩來台就讀國中、小學及幼稚園，以擺脫中共愛國教育的洗腦；陸委會表示，相關部門正就港澳居民居留定居，及來台就學規範進行盤點及修正。

台灣香港協會常務理事天爸稍早指出，「港版國安法」上路後，中共對香港孩童實施對共產黨忠誠的愛國教育，香港家長都很擔心小孩接受這種洗腦教育，希望台灣政府能開放讓香港小孩來台就讀國中、小學、幼稚園，並讓未成年小孩的家長以依親方式來台居留。

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他提及，許多港人希望把就讀國小、幼稚園小孩送來台灣就讀，現在在香港連校園內都出現舉報，希望台灣政府能夠早日開放，讓香港下一代能來台灣求學，不要讓香港小孩接受信奉共產黨的教育。

陸委會回應，基於普世價值，支持港人爭取自由民主，是政府一貫的立場。因應香港變局，政府除聲援港人，也本於港澳關係條例規定，採取諸多具體行動。相關部門正就港澳居民居留定居及來台就學規範進行盤點及修正，期在國家安全考量下，透過制度性的機制及力量，給予港人最實際的支持與協助。

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