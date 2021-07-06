獨家》陸委會修認定辦法！駐港辦香港雇員工作6年來台比照台灣人

據透露，陸委會已修正認定辦法，放寬港籍雇員來台定居條件，近期要開始認真執行，使其來台無後顧之憂。（資料照）

2021/07/06 11:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「港版國安法」在香港施行逾一年，中共厲行白色恐怖治港，慣以惡法追訴異己，台灣駐香港辦事處香港雇員人心惶惶，擔心遭中共羅織入罪。據透露，陸委會已修正認定辦法，放寬港籍雇員來台定居條件，近期要開始認真執行，使其來台可比照台灣人民。

據了解，香港特區政府逼簽「一中承諾書」作為核發工作簽證條件，7位台駐港官員因拒簽，今年6月20日被迫返台，僅剩1位正式職員，7月底簽證將到期。7月底以後，駐港辦不會關門，將由50位當地香港雇員繼續提供服務，涉及公權力政策仍由台灣後端決定。

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「港版國安法」去年上路後，陸委會曾就駐港機構、台駐港人員及香港雇員的安全問題，行文給港府請其說明，並保障我方人身安全，港府已讀不回。截至目前為止，港府尚未刁難、約談在駐港辦事處工作的香港雇員，但因「港版國安法」關係，香港雇員心裡還是會害怕。

有關港人來台居留定居涉及「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」相關規定外，「香港澳門關係條例」第17條亦明定，「駐香港或澳門機構在當地聘僱之人員，受聘僱達相當期間者，其入境、居留、就業之規定，均比照台灣地區人民辦理；其父母、配偶、未成年子女與配偶之父母隨同申請來台時，亦同」。

據了解，受聘僱達相當期間者，其相關標準規定在「駐香港或澳門機構在當地聘僱人員及聘僱期間認定辦法」，所稱「受聘僱達相當期間」是指在駐香港或澳門機構工作達6年以上且仍在職者。

陸委會已公告發佈新的認定辦法，先前為了讓駐港官員能取得延簽，所以一直沒有更動，駐港官員最後仍被逼簽「一中承諾書」被迫離港，現在相關部會要來執行香港雇員部分，使其無後顧之憂。

據指出，政府對於駐港辦香港雇員來台會有專案協處，依規定工作滿6年才可申請來台定居，先居留、再定居，若香港雇員突然被迫須來台灣，政府也會給予必要協助。

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