為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    獨家》陸委會修認定辦法！駐港辦香港雇員工作6年來台比照台灣人

    據透露，陸委會已修正認定辦法，放寬港籍雇員來台定居條件，近期要開始認真執行，使其來台無後顧之憂。（資料照）

    據透露，陸委會已修正認定辦法，放寬港籍雇員來台定居條件，近期要開始認真執行，使其來台無後顧之憂。（資料照）

    2021/07/06 11:10

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕「港版國安法」在香港施行逾一年，中共厲行白色恐怖治港，慣以惡法追訴異己，台灣駐香港辦事處香港雇員人心惶惶，擔心遭中共羅織入罪。據透露，陸委會已修正認定辦法，放寬港籍雇員來台定居條件，近期要開始認真執行，使其來台可比照台灣人民。

    據了解，香港特區政府逼簽「一中承諾書」作為核發工作簽證條件，7位台駐港官員因拒簽，今年6月20日被迫返台，僅剩1位正式職員，7月底簽證將到期。7月底以後，駐港辦不會關門，將由50位當地香港雇員繼續提供服務，涉及公權力政策仍由台灣後端決定。

    「港版國安法」去年上路後，陸委會曾就駐港機構、台駐港人員及香港雇員的安全問題，行文給港府請其說明，並保障我方人身安全，港府已讀不回。截至目前為止，港府尚未刁難、約談在駐港辦事處工作的香港雇員，但因「港版國安法」關係，香港雇員心裡還是會害怕。

    有關港人來台居留定居涉及「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」相關規定外，「香港澳門關係條例」第17條亦明定，「駐香港或澳門機構在當地聘僱之人員，受聘僱達相當期間者，其入境、居留、就業之規定，均比照台灣地區人民辦理；其父母、配偶、未成年子女與配偶之父母隨同申請來台時，亦同」。

    據了解，受聘僱達相當期間者，其相關標準規定在「駐香港或澳門機構在當地聘僱人員及聘僱期間認定辦法」，所稱「受聘僱達相當期間」是指在駐香港或澳門機構工作達6年以上且仍在職者。

    陸委會已公告發佈新的認定辦法，先前為了讓駐港官員能取得延簽，所以一直沒有更動，駐港官員最後仍被逼簽「一中承諾書」被迫離港，現在相關部會要來執行香港雇員部分，使其無後顧之憂。

    據指出，政府對於駐港辦香港雇員來台會有專案協處，依規定工作滿6年才可申請來台定居，先居留、再定居，若香港雇員突然被迫須來台灣，政府也會給予必要協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    港版國安法可能羅織入罪 我駐港處港籍雇員來台定居擬放寬
    2021/07/06 05:30

    港版國安法可能羅織入罪 我駐港處港籍雇員來台定居擬放寬
    港版國安法1週年 近11萬港人出走
    2021/07/06 05:30

    港版國安法1週年 近11萬港人出走

    聯邦銀搶攻宅金融 數位帳戶2%再續
    林鄭月娥淪為習近平傀儡 無國界記者組織列「新聞自由掠奪者」
    2021/07/05 21:07

    林鄭月娥淪為習近平傀儡 無國界記者組織列「新聞自由掠奪者」
    港區國安法施壓迫害 10天至少9泛民團體解散退場
    2021/07/05 14:52

    港區國安法施壓迫害 10天至少9泛民團體解散退場
    政治今日熱門
    環南會長私下拜託北市府「放寬防疫」 王定宇：若屬實該法辦
    2021/07/05 12:05

    環南會長私下拜託北市府「放寬防疫」 王定宇：若屬實該法辦

    為保護好心肝批第七類特權？ 鄭運鵬籲柯P「肩膀硬一點」
    2021/07/05 11:27

    為保護好心肝批第七類特權？ 鄭運鵬籲柯P「肩膀硬一點」

    批紓困4.0比去年差 國民黨提建議：觀光第一線人員優先打疫苗
    2021/07/05 11:38

    批紓困4.0比去年差 國民黨提建議：觀光第一線人員優先打疫苗

    邱義仁指美國不支持台獨 綠委：時機未到
    2021/07/05 11:56

    邱義仁指美國不支持台獨 綠委：時機未到

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播