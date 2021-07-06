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    國防MIT》軍備局採購穿甲彈 測試國造105公厘戰砲車

    雲豹戰砲甲車（中）為雲豹甲車後續車型。（資料照，軍聞社提供）

    雲豹戰砲甲車（中）為雲豹甲車後續車型。（資料照，軍聞社提供）

    2021/07/06 18:16

    〔中央社〕國防部啟動105公厘雲豹戰砲甲車研製案，預計112年前打造2輛樣車。根據政府採購網決標公告今天刊載，軍備局第209廠將花費1402萬元，向202廠採購測試樣車所需要的「105公厘尾翼穩定脫殼穿甲曳光彈」。

    國防部啟動105公厘雲豹戰砲甲車研製案，規劃民國112年前打造2輛105戰砲樣車，軍方人士日前表示，砲管的部分已在去年7月決標，同時完備輸出許可等作業，預計今年9月就能抵台，未來也將技術轉移在台灣進行砲管研發製作。

    軍方人士提到，105公厘戰砲車的後座力將可減少超過70%，符合台灣作戰環境，具備跨區增援、快速打擊能力，未來將編裝在新成立的聯合兵種營。

    根據政府採購網的決標公告今天刊載，位在南投集集的軍備局生產製造中心第209廠，以約新台幣1402萬元，向位在台北南港地區、主責彈藥研發的軍備局202廠，採購「105公厘尾翼穩定脫殼穿甲曳光彈」等彈藥；據了解，這批彈藥將作為105戰砲樣車測試用。

    國防部智庫、國防院學者蘇紫雲表示，依照美方原廠資料，雲豹砲車採用的M68A2主砲，搭配翼穩脫殼穿甲彈，其裝甲穿深能力可在2公里外貫穿250mm裝甲（相當T-62主戰車等級正面裝甲），用於反登陸、機降的快速火力打擊可說綽綽有餘。

    他說，若搭配重裝火力的M60A3戰車或對美採購的M1A2T戰車擁有更強大裝甲貫穿能力，敵少量上岸的新式戰車也難逃被圍殲下場。

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