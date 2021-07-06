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    疫情衝擊產業勞工 綠委籲直接向勞工補貼

    民進黨立委郭國文、洪申翰、陳瑩今共同召開記者會，呼籲政府應擬定直接補貼勞工的政策。（翻攝網路）

    民進黨立委郭國文、洪申翰、陳瑩今共同召開記者會，呼籲政府應擬定直接補貼勞工的政策。（翻攝網路）

    2021/07/06 12:49

    〔記者彭琬馨／台北報導〕疫情持續衝擊產業，當前政府政策為補貼企業，讓企業協助員工，但有部分勞工因受疫情遭減班，卻可能因為政策設計無法直接獲取補貼。民進黨立委郭國文、洪申翰、陳瑩今召開線上記者會，呼籲政府應比照交通部做法，對雇員薪資直接發放紓困補貼。勞動部代表則說，針對正職員工的直接補貼，目前都在積極規劃，盼外界給部會多一些時間。

    洪申翰說，政府政策設計的原意是希望「政府挺企業、企業挺勞工」，但目前遇到的狀況是，在服務業、幼兒園，即便企業拿到補助，可能也並未給予勞工相對應的幫助；洪申翰說，勞動部應重新思考，跨部會政策是否能有更好的對接，讓身為受雇者的勞工對政府的補助能更有感。

    陳瑩則說，不能以現金發給企業的營運補貼，就當成已經照顧到企業的勞工，質疑其中難道沒有減班、減薪、強迫休假的情況嗎？很多時候員工根本領不到這筆錢；陳瑩也進一步要求，勞動部應逐案瞭解這些受影響企業的員工，只要收入有受到疫情影響，都應該列入勞動部接下來的「投保薪資2.4萬元以上紓困補助對象」。

    郭國文則強調，政府政策設計的邏輯是希望企業撐過這波疫情，讓員工能維持生計，但營業額衰退到50％以下的企業，連自己都自顧不暇，如何去補貼勞工？這些風險都是勞工自己在承擔，呼籲相關部門應研擬政策直接補貼勞工。

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