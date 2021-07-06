為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    日本再送113萬劑疫苗週四抵台 外交部由衷感謝

    日本援助台灣第二波疫苗將於週四運抵台灣。圖為日本援贈第一波124萬劑疫苗時，日航在成田機場裝載AZ疫苗情況。（圖由駐日代表處提供）

    日本援助台灣第二波疫苗將於週四運抵台灣。圖為日本援贈第一波124萬劑疫苗時，日航在成田機場裝載AZ疫苗情況。（圖由駐日代表處提供）

    2021/07/06 11:55

    〔記者呂伊萱／台北報導〕日本外相茂木敏充今（6）日宣布將再提供台灣113萬劑AZ疫苗，協助我國對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，並訂於7月8日運抵台灣。對於日本再次伸出援手協助我國抗疫，外交部今表示，謹代表台灣政府及人民表達由衷感謝，雙方將繼續深化互惠友好關係，加強公衛領域合作抗疫。

    外交部今發布新聞稿指出，當前全球疫情擴散，國際疫苗供貨依然吃緊，日本再自身嚴峻疫情之際，再度伸出友誼援手協助我國對抗疫情，義舉在台灣國內引起熱烈迴響。

    外交部說，日本各界友人積極為支援我國疫苗而發聲奔走，令人動容；對日方的隆情厚誼，我國政府與人民深刻銘謝在心。

    外交部表示，台日關係深厚緊密，雙方每逢災害或事故發生時，彼此均能立即伸出援手，相互扶持，長期以來已形成一股良善力量。日方繼6月4日之後，短期內再追加捐贈台灣113萬劑疫苗，印證台日深厚友情堅若磐石，堪稱雙邊友誼最佳典範。相信台日合作齊心抗疫，定能成功遏止疫情蔓延，共同克服難關。

    外交部同時對7月3日靜岡縣豪雨所造成的土石流災情，再次表達誠摯關懷與慰問。並強調台日共享自由民主等基本價值，在各層面往來密切，互為重要夥伴及珍貴友人。我國堅信在此厚實基礎上，雙方將繼續深化互惠友好關係，共同加強公衛防疫領域的合作，協力抑止疫情蔓延，維護人類健康安全。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日靜岡土石流 交流協會謝台關心：海島鄰居堅強後盾！網湧入集氣
    2021/07/04 12:03

    日靜岡土石流 交流協會謝台關心：海島鄰居堅強後盾！網湧入集氣
    日本追加提供台灣疫苗近期送出？ 謝長廷：一切都很順利
    2021/07/01 17:13

    日本追加提供台灣疫苗近期送出？ 謝長廷：一切都很順利

    聯邦銀搶攻宅金融 數位帳戶2%再續
    感謝日本捐贈124萬劑武肺疫苗 130家企業團體合力登報日媒
    2021/06/13 10:09

    感謝日本捐贈124萬劑武肺疫苗 130家企業團體合力登報日媒
    「強烈的羈絆帶來信賴味道」 外交部引《鬼滅》金句致謝日方
    2021/06/04 18:51

    「強烈的羈絆帶來信賴味道」 外交部引《鬼滅》金句致謝日方
    政治今日熱門
    環南會長遭爆請市府降防疫標準 林昶佐緩頰盼將心比心
    2021/07/05 12:49

    環南會長遭爆請市府降防疫標準 林昶佐緩頰盼將心比心

    全國最年輕人事處長 竹市人事處副處長郭欣怡扶正
    2021/07/05 13:23

    全國最年輕人事處長 竹市人事處副處長郭欣怡扶正

    7/12以後微解封？蘇揆：各行各業管制措施應有合理調整空間
    2021/07/05 13:27

    7/12以後微解封？蘇揆：各行各業管制措施應有合理調整空間

    藍營控食藥署超打疫苗 綠營批抹黑：打擊防疫人員信心
    2021/07/05 13:49

    藍營控食藥署超打疫苗 綠營批抹黑：打擊防疫人員信心

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播