日本再送113萬劑疫苗週四抵台 外交部由衷感謝

日本援助台灣第二波疫苗將於週四運抵台灣。圖為日本援贈第一波124萬劑疫苗時，日航在成田機場裝載AZ疫苗情況。（圖由駐日代表處提供）

2021/07/06 11:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本外相茂木敏充今（6）日宣布將再提供台灣113萬劑AZ疫苗，協助我國對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，並訂於7月8日運抵台灣。對於日本再次伸出援手協助我國抗疫，外交部今表示，謹代表台灣政府及人民表達由衷感謝，雙方將繼續深化互惠友好關係，加強公衛領域合作抗疫。

外交部今發布新聞稿指出，當前全球疫情擴散，國際疫苗供貨依然吃緊，日本再自身嚴峻疫情之際，再度伸出友誼援手協助我國對抗疫情，義舉在台灣國內引起熱烈迴響。

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外交部說，日本各界友人積極為支援我國疫苗而發聲奔走，令人動容；對日方的隆情厚誼，我國政府與人民深刻銘謝在心。

外交部表示，台日關係深厚緊密，雙方每逢災害或事故發生時，彼此均能立即伸出援手，相互扶持，長期以來已形成一股良善力量。日方繼6月4日之後，短期內再追加捐贈台灣113萬劑疫苗，印證台日深厚友情堅若磐石，堪稱雙邊友誼最佳典範。相信台日合作齊心抗疫，定能成功遏止疫情蔓延，共同克服難關。

外交部同時對7月3日靜岡縣豪雨所造成的土石流災情，再次表達誠摯關懷與慰問。並強調台日共享自由民主等基本價值，在各層面往來密切，互為重要夥伴及珍貴友人。我國堅信在此厚實基礎上，雙方將繼續深化互惠友好關係，共同加強公衛防疫領域的合作，協力抑止疫情蔓延，維護人類健康安全。

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