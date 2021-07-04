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    日靜岡土石流 交流協會謝台關心：海島鄰居堅強後盾！網湧入集氣

    一名搜救人員正在清除災後現場。（法新社檔案照）

    一名搜救人員正在清除災後現場。（法新社檔案照）

    2021/07/04 12:03

    〔即時新聞／綜合報導〕日本靜岡縣熱海市3日上午發生大規模土石流災情，總統蔡英文及外交部昨晚相繼在推特發文表達關心，對此，日台交流協會晚間也透過臉書轉發2則貼文感謝台灣各界的溫馨關懷，稱「來自海島鄰居的愛，是我們堅強的後盾」，而不少台灣民眾感念日本先前向我國伸出援手捐贈疫苗，紛紛湧入為日本祈福集氣。

    日本靜岡縣熱海市3日上午因連日豪雨引發大規模土石流，目前已知造成2人不幸罹難、約20人仍下落不明。日台交流協會昨日晚間在臉書發文提及搶救工作仍在進行中，同時感謝蔡總統、外交部及台灣各界的溫馨關懷與真心慰問，文末更表示「來自海島鄰居的愛，是我們堅強的後盾。日本和台灣，我們繼續一起加油」。

    而由於日本先前2度捐贈疫苗助台，不少台灣民眾感念在心，該則貼文在短時間內湧入大量暖心留言為日本集氣，網友紛紛寫下「為靜岡祈福，日本加油」、「天佑日本靜岡県熱海地區居民！」、「祝願我們的島國鄰居日本，一切平安！」、「日本加油！靜岡熱海加油！」、「日本加油，祈禱日本平安，我們是最好最好的好朋友！」

    另有大批網友盼能及時提供日本協助，表示「如果有什麼需要幫忙的，請記得一定要跟我們說一聲。讓我們盡一份心力」、「台灣願意為日本幫任何忙，千萬別客氣」、「希望有台灣能幫上忙的地方，更希望能快點找到生還者。祈願日本平安」、「如有任何需要幫忙的儘管開口，台灣人民非常樂意幫忙，不求回報，日本加油」、「我們很擔心靜岡縣熱海地區受災的情況，若有需要協助請務必告知台灣，因為我們是一家人」。

    日本靜岡熱海市昨發生土石流，日台交流協會貼文湧入大批網友集氣祈福。（翻攝自日台交流協會臉書）

    日本靜岡熱海市昨發生土石流，日台交流協會貼文湧入大批網友集氣祈福。（翻攝自日台交流協會臉書）

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