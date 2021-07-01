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    首頁　>　政治

    日本追加提供台灣疫苗近期送出？ 謝長廷：一切都很順利

    日本追加提供台灣100萬劑AZ疫苗，駐日代表謝長廷說，代表處正在處理此事，一切都很順利。圖為謝長廷6月4日以手機觀看疫苗專機順利降落，表示「總算安心了」。（資料照，記者林翠儀攝）

    日本追加提供台灣100萬劑AZ疫苗，駐日代表謝長廷說，代表處正在處理此事，一切都很順利。圖為謝長廷6月4日以手機觀看疫苗專機順利降落，表示「總算安心了」。（資料照，記者林翠儀攝）

    2021/07/01 17:13

    〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕日本外相茂木敏充上週宣布將追加提供台灣100萬劑AZ疫苗，時間會在7月中旬以前，近日傳出疫苗可望於下週內送出，駐日代表謝長廷今天表示，這次疫苗是由九州藥廠製造後整批運到東京，目前還有一些手續尚未完成，代表處正在處理此事，一切都很順利。謝長廷雖未透露明確時間，但近期內應會有好消息。

    日本今天提供給印尼和馬來西亞各100萬劑疫苗，貨機已於上午從成田機出發，這是日本第3波疫苗提供行動，接下來還將提供泰國及菲律賓各100萬劑。

    茂木日前宣布追加提供台灣和越南各約100萬劑疫苗，謝長廷表示，這次提供的疫苗由九州的藥廠生產，代表處原本還考慮，可能需要利用到關西或九州熊本的機場運送，或許會多花點作業時間，但日方這次要提供給好幾個國家，所以由日方統籌運輸，這樣也省掉我們很多事務。

    由於送給各國的疫苗整批從九州送到東京，所以這次應該也是從成田機場送出。至於送出時間，謝長廷並未明確表示，不過他說，今天正在處理此事，因為法律文件方面已經做過一次，所以駕輕就熟，一切都很順利，現在包括疫苗運來之後的儲存問題等，還有一些手續尚未辦完。

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