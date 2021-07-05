糗了！陳思宇P圖轟「許淑華」造謠 卻被抓包「照片搞錯人」

民眾黨前發言人陳思宇製圖抨擊假消息，P圖卻P錯人。（圖片擷取自PTT）

2021/07/05 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北環南市場爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，台北市議員許淑華今（5日）則爆料，市府因市場自治會私下拜託而放寬防疫標準。對此，台灣民眾黨前發言人陳思宇製圖指控許淑華散布假消息，不過，眼尖網友抓包照片「P錯人」了。

陳思宇今日在臉書發布一張拳擊比賽的P圖，兩方選手分別是台北市長柯文哲及醫師林靜儀，中間裁判則P上了前時代力量發言人吳崢的臉。圖中還搭配了文字，強調「台北市確實有疫調」。

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不過，圖片裡面卻出現了許多「BUG」，只見後方一名加油團角色，明明被指名民進黨籍「台北市議員許淑華」，但P上的圖片卻是國民黨「立法委員許淑華」的臉。網友發現低級錯誤後，忍不住發文開酸，「要出征請到台北許淑華那邊出征，不要搞錯對象了。」

除了搞錯人之外，陳思宇也將民進黨前立委林靜儀的職務搞錯，圖片上寫成了「民進黨前議員」，連續荒謬的錯誤讓網友啼笑皆非。事發之後，陳思宇已經緊急將貼文刪除，不過早就被眼明手快的網友們備份狂酸，「真的太搞笑了」、「這製圖能力堪憂」、「思宇，你這臥底XDDD」、「有內鬼，停止交易」、「神力女超人都認不出來」

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民眾黨前發言人陳思宇製圖抨擊假新聞，P圖卻P錯人。（圖片擷取自PTT）

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