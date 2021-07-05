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    防疫優先 移民署暫緩停居留臨櫃辦理

    移民署宣布暫緩停居留臨櫃辦理。（記者王冠仁翻攝）

    移民署宣布暫緩停居留臨櫃辦理。（記者王冠仁翻攝）

    2021/07/05 14:33

    〔記者王冠仁／台北報導〕目前台灣仍處於疫情警戒第三級期間，為了避免接觸及人流移動，並兼顧外來人口的安全及權益保障，移民署今天宣布將持續實施暫緩臨櫃辦理延期措施，並擴大居留之外來人口暫緩辦理各類居留案件，屆時等疫情舒緩後再行補辦，不會影響外來人口的相關權利。

    移民署說，目前對於居留效期即將到期者，移民署已實施自動延長居留期間30日的措施；另外，入境後首次申辦居留證、在台經外交部領事事務局核發居留簽證、辦理居留資料變更登記等案件，也擴大暫緩臨櫃辦理，並回溯自5月15日起實施。

    屆時等到疫情警戒標準降為第二級之日起30天內，再至服務站辦理居留手續即可。

    此外，對於外來人口的停留效期即將到期、經移民署許可延長離台者，也可以暫時不用到服務站辦理延期停留及離台手續，等到疫情警戒標準降至第二級的隔天起10日內，符合延期資格的外來人口再準備相關文件到站補辦延期停留。

    移民署表示，為簡化民眾申辦手續，不符合申請延期停留及離台規定的外來人口，在疫情警戒標準降為第二級的隔天起10日以內，直接到機場辦理相關手續後即可離境，該段期間都不算逾期居留或停留，也不必到服務站辦理離台手續。

    移民署強調，移民署會視個案審酌，若在台有違法、違規者，或有遭限令出境者，不適用本措施，這些違法、違規者必須依限離境。

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