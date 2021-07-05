疫苗逐批到貨 王定宇建議指揮中心開放全民掛號

民進黨立委王定宇。（王定宇辦公室提供）

2021/07/05 14:28

〔記者謝君臨／台北報導〕華航7日將自泰國載回台灣購買的62萬劑AZ疫苗。鑑於武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗陸續到位，民進黨立委王定宇今表示，他已經建議中央流行疫情指揮中心，在保留防疫必要劑量後，不再細分職業別、年齡，開始讓診所大量加入施打、開放全民掛號預約接種，儘速提高全民覆蓋率。

王定宇指出，AZ公司在6月28日時就宣佈，之前因為生產出現問題，對東南亞（含台灣）供應出現問題，現在宣佈恢復正常供應，7月初將開始對東南亞（含台灣）供貨。

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王強調，這再一次證明，台灣不是沒有購買疫苗，是全球供應出現問題，從歐盟到東南亞都無法出貨，台灣政府還能透過外交折衝取得美日疫苗分享近500萬劑，盡力為國人取得疫苗。若加上日本援助即將運來台灣的100萬劑，台灣已經取得685萬劑，後續還會繼續供貨，疫苗數量將不是問題。

王說，他已建議指揮中心，在保留防疫必要劑量後，不再細分職業別、年齡，開始讓診所大量加入施打、開放全民掛號預約接種，儘速提高全民覆蓋率。

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