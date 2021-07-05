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    台灣過去PCR量能不足？ 林穎孟列時間軸打臉柯、直指卸責

    林穎孟指出，柯文哲稱「台灣之前PCR量能不足」，是意圖推卸他在北農群聚案處理失當的責任。（圖擷取自林穎孟臉書粉絲專頁）

    林穎孟指出，柯文哲稱「台灣之前PCR量能不足」，是意圖推卸他在北農群聚案處理失當的責任。（圖擷取自林穎孟臉書粉絲專頁）

    2021/07/05 09:19

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情一波未平一波又起，台北市長柯文哲的防疫策略也是各界熱議焦點，台北市議員林穎孟稍早在臉書列出時間軸圖文，指出柯文哲稱「台灣之前PCR量能不足」，是意圖推卸他在北農群聚案處理失當的責任。

    林穎孟指出，苗栗電子廠在6月11日至12日間示範完成大量PCR，柯文哲於此同時則在開記者會吹噓「清零計畫」、「精準疫調」，卻對已累計33例的北農群聚案隻字未提，也沒有公佈相關疫調接觸史讓市民和攤商警覺。

    林穎孟認為，如果柯文哲真意識已有大規模PCR量能幫北農檢測，就不會在6月14日時還只是呼籲北農人員自行騎車去剝皮寮快篩；也不會在6月21日北農群聚案曝光後，仍用快篩打疫苗的方式，並稱之前北農旁邊就有快篩站，自己專業、方法最快，北農不是群聚感染等；更不會在6月23日指揮中心已建議北農應全面PCR時，只回應「PCR太貴了」、「北農比較特別、難執行」等話語。

    林穎孟表示，柯文哲在7月1日才開始大規模PCR，但柯竟然在4日時說：「很多事情是事後才開始質疑為何當時不大規模PCR，是因為六月中前台灣沒有量能。」林穎孟質疑，從時間軸可看出，有大規模PCR量能時，柯文哲仍一再拖延大規模PCR，這才導致疫情蔓延，隨後林更直言：「講成好像都是台灣自身量能的問題，市長都沒責任，這根本才是假消息。」

    最後林穎孟則呼籲北市府及柯文哲面對問題、解決問題，柯文哲應承認自己一個多月來的錯誤政策，好好改善別在卸責，台北市才能真正「清零」。

    相關新聞請見︰

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    林穎孟列出中央作為及柯文哲言行對比時間軸。（圖擷取自林穎孟臉書粉絲專頁）

    林穎孟列出中央作為及柯文哲言行對比時間軸。（圖擷取自林穎孟臉書粉絲專頁）

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