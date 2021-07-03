陳文成命案40週年 游錫堃：追查真相之路仍如此困難

陳文成命案40週年，立法院長游錫堃在臉書表示，這一樁40年仍未破的命案，一直在提醒我們，「台灣的民主自由是如何的難得而珍貴！」（資料照）

2021/07/03 15:01

〔記者鍾麗華／台北報導〕1981年7月3日旅美博士陳文成陳屍在台大校園至今天正好滿40週年，但死因仍疑點重重。立法院長游錫堃在臉書表示，儘管轉型正義的工程已經啟動，追查真相之路卻仍然如此困難。這一樁40年仍未破的命案，一直在提醒我們，「台灣的民主自由是如何的難得而珍貴！」

游錫堃說，1981年到1984年之間，戒嚴時期執政的國民黨被指責用暗殺的方式來鞏固政權，先是1981年發生林宅血案，1982年的陳文成命案，1984年的江南命案。至今，唯有發生在美國的江南命案由FBI破案，而林宅血案和至今已屆40年的陳文成命案仍未找出真兇。在白色恐怖年代，這是統治者一開始就刻意混淆事實、銷毀資料、絕不能輕易動搖統治基礎的命案。

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游錫堃指出，儘管轉型正義的工程已經啟動，追查真相之路卻仍然如此困難，在在顯露出40年前極權統治者的不義本質，也更凸顯出當年追求自由民主的人士，是冒著如何鋪天蓋地趕盡殺絕的龐大代價！而今日台灣的民主自由，是如何難得而珍貴！

游錫堃強調，陳文成博士遇害40年的這1天，我們矢志讓轉型正義的相關法制更加完善，也要呼籲大家，面對香港、新疆、西藏人權遭受嚴重迫害，中共運用外交、軍事、疫苗各種手段，對我無所不用其極之際，我們更應該團結一起，珍惜我們得來不易的自由與民主！

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