蘇巧慧說台語故事 回憶蘇貞昌說灰故娘也超認真

蘇巧慧回憶，小時候，父親蘇貞昌念《灰姑娘》的午夜鐘聲敲了12下，就真的「噹」了12下，「真的是做任何事情都很認真」。（資料照）

2021/07/03 11:20

〔記者鍾麗華／台北報導〕全國疫情三級警戒，全台停課後接著放暑假，讓在家一邊工作、一邊帶小孩的爸媽持續崩潰，民進黨立委蘇巧慧一年前開設的Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》，暑假第一天再推台語版，並設計一系列從著色圖到臉書濾鏡等互動遊戲，希望提供疫期在家期間，親子共讀的雲端有聲故事書。

近年不少政治人物加入Podcast行列，但多以針砭時事或討論政策為主籌，蘇巧慧選擇化身說故事媽媽、淡化政治色彩，「讀故事」以聲會友，不少聽眾第一時間都沒發現，就是她本人。蘇巧慧回憶，她小時候，媽媽都會唸故事給三姊妹聽，還會用錄音機錄下來，父親蘇貞昌有一次念《灰姑娘》的午夜鐘聲敲了12下，就真的「噹」了12下，「真的是做任何事情都很認真」。

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蘇巧慧認為，這也是一種傳承，「我的爸媽讀故事給我聽，我現在也唸給兩個女兒聽，而且一定要錄下來」，她認為「陪伴」才是孩子成長最好的愛，她希望透過自己的雲端有聲書分享，讓每個孩子都在愛裡長大。

蘇巧慧的Podcast節目《水獺媽媽巧巧話》上線49集，以本土原創故事繪本為主，而為讓母語續存，暑假第一天再推台語版，以「國台語」雙聲道替孩子說故事，透過她戲劇性的聲音展演、邊聽邊學，也藉此了解台灣文化底蘊。

蘇巧慧說，不只「播」故事給孩子聽，「陪」孩子聽Podcast也是一種新的閱讀方式，讓孩子透過她的聲音，對書產生興趣和熟悉感，家長再一起共同討論，就能激發孩子更多的想像空間。

而「動手巧巧畫著色圖」是一款沈浸式的故事體驗，孩子想通過層層關卡，必須一邊聽故事一邊著色，才能完成屬於自己的曠世巨作，而《水獺》粉專也收到不少父母的私訊回饋，表示孩子玩得很開心，更期待新款著色圖上線。

另外，昨天更推出一款新穎的臉書濾鏡，搭配兒童故事《國王的長壽麵》開放式結局，以「拉長特效」的臉書濾鏡，讓孩子聽完故事後，能實際體驗書中國王最愛的「長長的東西」。

民進黨立委蘇巧慧一年前開設的Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》，近期她再推出台語版，並設計一系列從著色圖到臉書濾鏡等互動遊戲。（圖擷取自網路）

民進黨立委蘇巧慧一年前開設的Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》，近期她再推出台語版，並設計一系列從著色圖到臉書濾鏡等互動遊戲。（蘇巧慧辦公室提供）

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