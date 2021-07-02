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    談環南市場記者會嗆聲插曲 王婉諭盼別讓政治攻防模糊防疫焦點

    時代力量立委王婉諭。（資料照）

    時代力量立委王婉諭。（資料照）

    2021/07/02 23:24

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市環南市場今（2日）爆出41人陽性確診，指揮中心指揮官陳時中、台北市長柯文哲與副市長黃珊珊上午針對疫情做說明，不料前來關心疫情的中正、萬華區無黨籍立委林昶佐遭環南市場自治會會長林勝東怒嗆，反成焦點。對此，時代力量立委王婉諭今於臉書貼文表示，「防疫非秀場」，希望別讓政治攻防模糊防疫焦點，全國人民能「同島一命」，一同對抗疫情。

    台北市環南市場今天爆出41人陽性確診，指揮官陳時中、台北市長柯文哲與副市長黃珊珊上午於環南市場大門口前針對疫情做說明，林昶佐也到場關心，並批柯文哲未做好防疫，沒想到反遭環南市場自治會會長林勝東嗆從未關心市場。

    對此，王婉諭表示，「防疫非秀場」，稍早環南市場記者會現場中出現的插曲，似乎模糊了整個防疫計畫的焦點，甚至淪為政治攻防戰。她也說明早在6/29的板橋大遠百出現染疫案時，就爆出該案的傳染源來自環南市場，「可見環南的傳染情形恐已潛伏了一段時間。」

    同時，王婉諭也呼籲一旦出現確診個案，還是得落實疫調、擴大匡列，儘速完成PCR篩檢，擴大防疫量能，才是圍堵病毒擴散的首要任務。

    文末王婉諭也強調，不論是中央、地方甚至是全國民眾，疫情時期都能「放下成見」，真正體認「同島一命」背後的意涵，「我相信，只要我們齊心抗疫，這次也能成功將疫情擋下。」

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    無黨籍立委林昶佐（左1）批柯文哲（左3）未做好防疫，沒想到反遭環南市場自治會會長林勝東（右1）嗆從未關心市場。（記者廖振輝攝）

    無黨籍立委林昶佐（左1）批柯文哲（左3）未做好防疫，沒想到反遭環南市場自治會會長林勝東（右1）嗆從未關心市場。（記者廖振輝攝）

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