達成小英交辦任務！ 蔡易餘曝成功減肥秘密 照片曝光網笑翻

蔡易餘在3個月內體重降至98.5公斤，也成功保住黨籍，而他PO出躺在地上運動的照片意外引發網友熱議。（圖取自「蔡易餘 家己人」臉書）

2021/07/02 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委蔡易餘因體重過重，日前被黨主席蔡英文開玩笑要求在3個月內減肥至100公斤以下「不然開除黨籍」，昨（1）日他貼出影片，體重成功在3個月內降至98.5公斤，也成功保住黨籍。蔡易餘今也公布減肥成功的秘密，期間除了健康控制飲食、吃原型食物，他還使用「健身魔鏡」設備，但他貼出的照片卻讓許多網友笑翻，「這張照片在做什麼運動 看不出來啦 是不小心跌倒嗎」。

蔡易餘今在臉書表示，他這三個月減肥期間，除了健康的控制飲食、吃原型食物以外，陪他運動最多的就是「健身魔鏡」，當初他開始減肥時，廠商就主動協助他減重，不但推薦他可以使用近期推出的「健身魔鏡」，還請專業的教練指導他使用飛輪與重訓機台。

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蔡易餘笑說，起初每次做有氧運動都會氣喘吁吁、重訓器材推不動，隨著訓練後也逐步跟上有氧老師腳步，現在依然只要有空檔就會上線，在線上跟著老師做運動，「而重訓的重量也有加重提升，確實體重把降下來，我也能感受到身體負擔變得比較輕」。

蔡易餘說，感謝這三個月以來幫助他減重的人，沒有大家的鼓勵與督促他沒辦法那麼順利減重，也許當初有許多人認為他做不到，但現在證明給大家看，「人生就如同減重，只要有毅力決心沒有做不到的事情」。

蔡易於最後也呼籲，維持好身材很重要，吃健康飲食多運動，過程中也許很痛苦，但不要害怕，稍微忍耐一下，把體重維持好，身體就會變健康。而蔡易餘PO出躺在地上運動的照片也意外引發網友熱議，紛紛留言笑說「這是烏龜翻肚嗎哈哈哈」、「非常像我在復健的動作」、「不是啦委員你這張太像統神端火鍋了」、「這張照片在做什麼運動 看不出來啦 是不小心跌倒嗎」、「不是，委員你貼這張照片代就噗嗎？」、「這動作是在幹嘛啦XD」。

同黨立委、立法院副院長蔡其昌留言笑說「我是不是被業配」，立委趙天麟則留言「這張莫名可愛誒，易餘繼續加油，你可以的！」

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