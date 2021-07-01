小英總統下令限期減肥否則開鍘 蔡易餘曝影片「黨籍保住了」

體型壯碩的蔡易餘在3個月內從109公斤降到98.5公斤。（資料照）

2021/07/01 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委蔡易餘3月31日因體重破百，對比瘦身有成的桃園市長鄭文燦，被黨主席蔡英文限期3月減肥至100公斤以下，「不然開除黨籍」，蔡易餘今天釋出影片，在3個月內體重降到98.5公斤，成功免被開鍘、保住黨籍。

桃園市長鄭文燦3月被9位樂天女孩合力抬起慶祝，引發討論，實測體重因80公斤左右引發議論，民進黨3月31日中常會後，鄭文燦直接在民進黨主席、總統蔡英文面前量體重，顯示體重是78.2公斤，證明體重沒有說謊，蔡英文現場也要求壯碩的蔡易餘量體重，一量109公斤，蔡英文更是開玩笑，當場限期3個月減肥至100公斤以下，否則就要開除黨籍。

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蔡易餘4月27日接受廣播節目專訪，透露當時已經減了5公斤降到104公斤，少吃澱粉多吃蛋白質，也有請教練，還有很多人給他建議，以前一直想減肥卻沒有很大的決心，這次總統講了他就想做給大家看，主要都是在晚上運動，做一些健身訓練和快走，健身教練壓力也很大。

蔡易餘今天在臉書釋出影片，他站上磅秤量體重，顯示出來的體重是98.5公斤，蔡易餘說，感謝鄭文燦開啟了自己的減肥之路，也謝謝蔡英文總統的激勵，蔡易餘這次證明給自己、也給大家看，只要下定決心，一定能做得到，接下來我也會持續維持身材，讓自己的身體健康好。

蔡易餘今天在臉書釋出影片，他站上磅秤量體重，顯示出來的體重是98.5公斤。（圖取自蔡易餘臉書）

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